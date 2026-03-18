道の駅伊万里、リニューアル1周年記念イベント3月20-22日開催…伊万里牛の振る舞いや限定スイーツ販売も

佐賀県伊万里市にある「道の駅伊万里 伊万里ふるさと村」では、リニューアル1周年を記念し、3月20日から22日までの3日間、特別イベントを開催する。

【画像全8枚】

本イベントでは、ブランド牛「伊万里牛」や「牡蠣」の振る舞い(数量限定)をはじめ、佐賀県産ブランドいちご「いちごさん」を使用した地元菓子店5店による限定スイーツの販売、豪華特産品が当たる福引抽選会など、子どもから大人まで幅広い世代が楽しむことのできる企画が盛りだくさんだ。

振る舞いフードは日替わりで、20日は豚汁、21日は牡蠣、22日は伊万里牛を提供する。限定スイーツには、伊万里彩香の「いちごさんと桜餡のモンブラン」、伊万里菓舗うちだの「苺のまかないロールケーキ」、伊万里スイーツ城月堂の「いちごさんパフェ」などがラインナップされる。

福引抽選会は2000円以上購入した客が対象で、特賞では伊万里牛が当たるチャンスがある。また、小学生以下限定のじゃんけん大会も21日と22日に各2回ずつ開催される。

そのほか、旬のフルーツやお米をはじめとした農産物の特価販売、人気のキッチンカーの出店、商品購入者へ先着でドリップバッグコーヒーのプレゼントなども予定されている。

道の駅伊万里限定販売のお菓子「伊万梨」は、伊万里梨のコンポートを使用し、甘い白餡の中にシャリッとした梨の食感が楽しめるお饅頭で、伊万里市農業協同組合と市内の菓子店が共同開発した。昨年の初登場時には数週間で完売したほどの人気商品だ。

また、最高級黒毛和牛である伊万里牛のうまみをたっぷり閉じ込めた「こいが伊万里メンチ」は、伊万里市農業協同組合と長崎県立大学の学生が共同開発した新メニューで、肉感たっぷり、ジューシーで食べ応え抜群の一品をお手頃価格で提供している。

福岡県から佐賀県、長崎県をつなぐ国道202号線沿いに位置する「道の駅伊万里」は、福岡方面からの観光客等を迎える玄関口として、多くの人でにぎわっている。

2025年3月28日のリニューアルオープンによって、伊万里のお土産が買える特産館の拡充、お食事が楽しめるイートインコーナーの新設、駐車場台数の増加、公園の新設、展望台兼交流施設の新設が行われた。昨年3月のリニューアル以来、およそ35万人の客が来場している。

アクセスは、自動車の場合、福岡都市高速道路(天神北IC)から西九州自動車道経由(南波多谷口IC)で約1時間10分。バスの場合、昭和バス都市間高速バス「いまり号」で、博多バスターミナルから約1時間50分、西鉄天神高速バスターミナルから約1時間30分。