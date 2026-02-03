ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

全国車中泊スポット予約ランキング2025、長野美ヶ原高原が首位…Carstayが発表

全国車中泊スポット予約ランキング2025
  • 全国車中泊スポット予約ランキング2025
  • 道の駅 美ヶ原高原（長野県）
  • シャトレーゼホテル石和（山梨県）
  • 【NEXCO中日本】新名神 鈴鹿PA（上り）RVステーション鈴鹿（三重県）
  • サウスヒルズ（北海道）

Carstayは、2025年1月から12月の全国及び東日本・西日本別の車中泊スポット予約ランキングを発表した。



全国ランキング1位は長野県上田市にある「道の駅 美ヶ原高原」だった。同スポットは2025年8月に新規登場。信州ビーナスライン終点の標高約2,000メートルに位置し、北アルプスや浅間山など360度の絶景を楽しめる。夏の気候も涼しく快適で、施設では宿泊専用区画の実証実験も行われた。

2位は山梨県笛吹市の「シャトレーゼホテル石和」、3位は静岡県の「RAKU SPA Cafe 浜松」と温泉施設併設のスポットが続いた。全国には約350カ所のCarstayステーションがあり、電源設備の有無にかかわらず、キャンピングカーの蓄電池やソーラーパネル、施設自体の温泉や食事、快適な空間、景観などの体験価値が高く評価されている。

また、鈴鹿PA内にある新名神高速道路の「RVステーション鈴鹿」（三重県）や、北海道東部の「サウスヒルズ」なども人気を集めた。こうしたスポットは自然の風景と施設の便利さが利用者の支持を獲得している。

Carstayのサービスでは、全国の駐車場や空きスペースを車中泊スポットとして有料シェアでき、利用者はパソコンやスマートフォンのアプリで簡単に検索、予約、決済が可能。旅行者間やオーナーとの交流も特徴だ。

上位スポットの東日本ランキングでは長野県美ヶ原高原が1位、シャトレーゼホテル石和、RAKU SPA Cafe 浜松が続いた。西日本ランキングでは鈴鹿PAのRVステーション鈴鹿が首位となり、堺浜楽天温泉 祥福やおふろcafé湯守座もランクインしている。

バンライフとは、広い荷台スペースのあるバンを家やオフィスのように改造し、新しい旅や暮らしのスタイルを指す。Carstayはキャンピングカーや車中泊仕様の車両製造・リノベーションも行い、車を拠点とした豊かな生活を提案している。

《森脇稔》

