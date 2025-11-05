ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

EV超急速充電ステーション、全国道の駅7拠点に順次開設…パワーエックス

道の駅　伊豆ゲートウェイ函南のEVチャージステーション
  • 道の駅　伊豆ゲートウェイ函南のEVチャージステーション
  • 道の駅　妹子の郷　EVチャージステーション

パワーエックスは、全国の道の駅7拠点において、超急速充電に対応したEVチャージステーションを10月31日から順次開設すると発表した。

【画像全2枚】

北関東から中国地方に広がる各拠点の多くは、主要国道や高速道路ICからのアクセスが良好で、長距離移動時の経路充電に適した立地となっている。

10月31日には「道の駅 伊豆ゲートウェイ函南」（静岡県田方郡函南町）、「道の駅 姉子の郷」（滋賀県大津市）、「道の駅 ソレーネ周南」（山口県周南市）の3拠点が開設される。

11月中旬には「道の駅 みやま公園」（岡山県玉野市）が、12月以降には「道の駅 みぶ」（栃木県下都賀郡壬生町）、「道の駅 みかも」（栃木県栃木市）、「道の駅 朝霧高原」（静岡県富士宮市）が順次開設予定となっている。

各拠点には、パワーエックスが開発・製造した蓄電池型超急速EV充電システム「Hypercharger」を設置する。最大出力150kWの充電により、短時間での充電が可能だ。PowerXアプリからどなたでも利用でき、料金は使用電力量に応じた従量課金制を採用する。

パワーエックスは、今回の新規開設により、全国各地域における充電インフラの拡充を進める。今後も道の駅をはじめとする利便性の高い立地への展開を通じて、日本におけるEV普及の加速とカーボンニュートラル社会の実現に貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パワーエックス

EV充電

道の駅

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES