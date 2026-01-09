ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

テラチャージ子会社EV Construction、CUBE-LINXと業務提携…商用EV向け充電インフラ整備を強化

EVコンストラクションがCUBE-LINXと業務提携
  • EVコンストラクションがCUBE-LINXと業務提携

テラチャージの子会社のEV Constructionは1月8日、CUBE-LINXと商用電気自動車向け充電インフラ整備に関する業務提携を締結したと発表した。

CUBE-LINXは商用電気自動車の導入支援、充電器・エネルギーマネジメントシステム、補助金対応、運用支援などを一貫して提供している企業。EV Constructionはその充電器設置および工事施工を担当する。両社の強みを融合させることで、法人向け商用車両のEV化と充電インフラ整備の効率的な展開を目指す。

世界的な脱炭素化の流れの中で、商用車両のEV化は今後さらに加速すると予想される。しかしEVバスや物流車両の導入には、車両だけでなく安定した充電インフラとその施工、運用が不可欠だ。

CUBE-LINXは「商用EV導入支援サービス」をワンストップで提供しており、車両選定から充電器設置、エネルギーマネジメント、運用サポートまで幅広く手がけている。

今回の提携により、EV Constructionは施工ノウハウをもって充電器設置を確実に実行し、CUBE-LINXの提供する総合サービスと連携することで、商用EV導入検討企業に対し、より包括的かつ安心できるインフラ導入ソリューションを提供する。

この取り組みにより、物流業界や公共交通、流通センターなどにおけるEV導入を後押しし、脱炭素社会の実現、ひいては持続可能なモビリティ社会の普及に貢献することを目的としている。

両社は今後、運輸業界をはじめとした大型商用EV向けの充電器施設の設置工事を全国規模で提携を拡大するとともに、物流センターや配送拠点などにおける充電インフラの構築など、法人向けEVの導入を加速させるべく、積極的に案件に取り組んでいく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

テラチャージ（旧テラモーターズ）

EV充電

商用車・バン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES