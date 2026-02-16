テラチャージ、サミットストア向台町店にEV急速充電器を設置…買い物中の充電環境を整備

テラチャージは2月13日、サミットが運営する「サミットストア向台町店」(東京都西東京市)に、最大出力50kWの急速EV充電器を2基設置し、サービス提供を開始したと発表した。

今回の導入は、地域住民の生活を支えるスーパーマーケットにおいて、日常の買い物時間を活用したEV充電環境を整備する取り組みである。

EVの普及に伴い、充電インフラには「目的地充電」「生活動線上の充電」が強く求められている。特にスーパーマーケットは、週に複数回利用される施設であり、短時間でも確実に立ち寄る場所として、EV充電との相性が非常に高い拠点である。

テラチャージは、導入ハードルを下げる仕組みと、わかりやすい利用体験を通じて、EVを初めて利用する方でも安心して使える充電環境を提供している。

今回の設置により、サミットストア向台町店の利用客が、買い物中に効率よく充電できる環境が整った。

充電器はスマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能(ゲストモード対応)である。

テラチャージは、EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現した。

テラチャージは今後も、商業施設・住宅地・観光地・業務利用拠点など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速していく。特に、今回のようなスーパーマーケットなど、日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、利用者にとって最も使いやすい充電環境の構築を進めている。

また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでいる。