コメリパワー27店舗にEV急速充電器、テラチャージが設置へ…2月16日稼働

テラチャージは、コメリが展開するホームセンター「コメリパワー」27店舗に急速EV充電器を設置すると発表した。2月16日に一斉稼働を開始する予定だ。

各店舗には120kW急速充電器(2口タイプ、1口最大90kW)を設置する。新潟県、山形県、秋田県、千葉県、富山県、福井県、滋賀県、三重県、奈良県、愛知県、福岡県の27店舗が対象となる。

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、EV普及とEV充電インフラの拡充が急加速している。経済産業省はEV充電器の設置目標を2030年までに30万口とするなど、充電環境の整備が全国で求められている。

ホームセンターは、日常の買い物やDIY、業務資材の調達などに利用される。今回の設置により、顧客は買い物の時間を活用してEVを充電することが可能となり、時間効率と利便性の向上が期待される。

また、店舗に充電インフラを整備することで、EV普及を後押しし、脱炭素社会の実現および地域貢献にも寄与する。

テラチャージは、スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能なゲストモード対応の充電サービスを提供している。EV充電アプリ「テラチャージ」もiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現した。

同社は今後も、商業施設・住宅地・観光地・業務利用拠点など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速する。特に、ホームセンターなど日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、利用者にとって最も使いやすい充電環境の構築を進めていく方針だ。