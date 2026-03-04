ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アウディのEV充電サービス、従量制課金へ移行…月額基本料40%値下げ

Audi charging hub紀尾井町
  • Audi charging hub紀尾井町
  • Audi charging hub紀尾井町
  • Audi charging hub紀尾井町
  • Audi charging hub紀尾井町

アウディ ジャパンが属する急速充電器ネットワーク「プレミアム チャージング アライアンス(PCA)」は、3月1日より充電料金の課金方式を従来の「時間制」から、実際に充電された電力量に基づく「従量制(kWh)」へ変更した。

【画像全4枚】

あわせて月額会員プランの基本料金を従来の1800円から1100円へ大幅に引き下げ、登録料金を撤廃(無料化)することで、BEV(電気自動車)所有のハードルを下げ、より多くのユーザーに快適な充電環境を提供する。

PCAは、加盟ブランド(アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ)の電気自動車オーナー向けに提供されている90kWから150kW出力のCHAdeMO規格急速充電器ネットワークを統合した、日本国内で最大規模かつ最速のプレミアム充電サービスだ。

2022年10月のサービス開始したPCAは、アウディの電動化戦略を進めるうえで、BEVオーナーの利便性の向上をさせる重要な役割を担ってきた。

これまでの時間制課金では、外気温やバッテリー残量(SoC)、車両の受電能力によって充電スピードが変化しても、利用時間に基づいて料金が発生していた。

今回導入する従量制(kWh)課金により、ユーザーは「実際に受け取った電気の量」に対して対価を支払うことになり、料金体系の透明性が高まった。

新料金プランでは、月額会員プランの従量制課金が65円/kWh、都度会員プランが95円/kWhとなる。

月額会員プランの基本料金を1800円から1100円へと約40%値下げする。さらに、これまで2000円かかっていた登録料金を無料(0円)に改定。

初めてBEVを購入される顧客や、PCAの利用を検討されていた顧客にとって、より加入しやすい価格設定となった。

PCAの充電ネットワークは、2022年10月のサービス開始から順調に拡大し、現在は377拠点392基(2026年1月時点)と、当初の約3倍の規模に成長した。

最大150kW級の超急速充電器を含む高品質なネットワークへのアクセスを容易にすることで、長距離移動の不安を解消する。

アウディでは、アウディのBEV「e-tron」を販売する全119店に、国内最速の150kW級出力の急速充電器を設置している。

また、PCAの顧客のみならず、すべてのBEVユーザーが利用できる急速充電施設として、Audi charging hub 紀尾井町、Audi charging hub 芝公園、Audi charging station厚木を運用している。

そのほか、8kW普通充電器「Audiデスティネーションチャージャー」をさまざまな企業や団体と協業して全国200拠点以上に設置し、目的地での充電ニーズに応えている。

アウディでは、「Vorsprung durch Technik(技術による先進)」をスローガンに掲げ、プレミアムBEVブランドのリーディングポジションを目指している。

2025年、Audi Q6 e-tronシリーズとAudi A6 e-tronシリーズを導入し、アウディがこれまで国内に導入したBEVモデルは10モデル以上になった。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ（Audi）

EV充電

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES