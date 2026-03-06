アウディジャパン、F1初心者向けポッドキャスト配信開始…J-WAVEと共同制作

アウディジャパンは、東京のFMラジオ局J-WAVE(81.3FM)と共同制作したF1の魅力を深掘りするビデオポッドキャスト・音声ポッドキャスト番組「RACING FOR PROGRESS supported by Audi」の配信を開始した。

【画像全7枚】

ナビゲーターは、J-WAVE「STEP ONE」のナビゲーターでF1実況者として長年にわたり厚い信頼を得ているサッシャさん。そして、同じくJ-WAVEナビゲーターの川口ゆりなさんがF1初心者の目線を起点に、知識がなくても楽しめるポイントを一緒に発見していく。

初回放送となる「#1【F1って誰が観ても面白い!本当にスゴい!】実況者・サッシャが川口ゆりなとF1の魅力を深掘り!」は2月27日に配信を開始し、モータースポーツの最高峰とも称されるF1のレース観戦にあたっての着眼点を解説している。

3月4日17時からは、オーストラリアグランプリの注目ポイントを深掘りする「【無慈悲!心理戦!F1開幕!】あなたの週末が充実!!これを見ればレースが10倍楽しめる!?」を配信した。シーズン中計11回の配信を通じて、F1初心者の方にも未来のスポーツとしてスタイリッシュに感じられるよう、ひも解いていく。

2026年シーズンは、F1史に残る大きなレギュレーション変更が行われる節目の年だ。アウディは、2026年にワークスチーム「Audi Revolut F1 Team(アウディ レボリュート エフワン チーム)」で、F1に初参戦する。

F1への参戦を通じてアウディは世界中の人に感動を与え、ブランドの新しいファンを獲得し、モータースポーツの枠を超えたグローバルなコミュニティを創出することを目指している。

そこで、3月6日から8日に開幕するオーストラリアグランプリに合わせ、「F1初心者もF1ファンも楽しめるポッドキャスト」をコンセプトに、ポッドキャスト番組「RACING FOR PROGRESS supported by Audi」を始めた。

Audi Revolut F1 Teamの挑戦をシーズンを通して追いかけながら、モータースポーツの未来を感じられるトピックをわかりやすく、また、レギュレーションがかわり新時代を迎えたこのタイミングだからこそ面白い「F1=実験場」という側面や、ミリ単位の差が勝敗を分ける文化、そしてレース観戦の着眼点を解説する。