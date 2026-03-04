ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

RAYSファンクラブ発足で新ブランド戦略始動、コンセプトを体現するTVCMをF1グランプリ放送枠で放映

RAYSの新ブランド戦略を体現するTVCM
  • RAYSの新ブランド戦略を体現するTVCM
  • RAYSの新ブランド戦略を体現するTVCM
  • RAYSの新ブランド戦略を体現するTVCM
  • RAYSの新ブランド戦略を体現するTVCM

国産ホイールメーカー「RAYS（レイズ）」が、ファンクラブ発足を契機に掲げた新たなブランド戦略「Fandom Branding」の本格始動に伴い、同コンセプトを体現するTVCMを制作した。このCMは3月開催のF1グランプリ放映にて初公開される。

【画像全4枚】

CM映像では、Fandom Brandingを象徴するコピー「ISN'T IT COOL? かっけーだろ。」を掲げ、「時代やメーカーを超えて。趣味嗜好すらも超えて。クルマを愛する人たちを、つなぐモノ。つなぐ感情。」そのものをファンの合言葉にするというコンセプトのもと制作されている。

RAYSの新ブランド戦略を体現するTVCMRAYSの新ブランド戦略を体現するTVCM

出演車両には、実際のレイズファンが所有しカスタムした車両を起用。ブランドとファンとのリアルな関係性を映像として描き出している。撮影は、アメリカ・ロサンゼルスにて実施した。ファンが手を加えた車両そのものの魅力と、映像としての強度を最大化するため、ロサンゼルスの空気感を背景にロケーションを選定している。

同社CMは、F1初回レースのテレビ放映にて初公開されるほか、シーズンを通じて複数戦で放映予定だ。放映スケジュールは、フジテレビ地上波では第1戦オーストラリアGPが3月8日23時15分から23時45分、第3戦日本GPが3月29日23時15分から23時45分、第17戦アゼルバイジャンGPが9月26日24時15分から24時55分、第18戦シンガポールGPが10月11日24時15分から24時55分、第22戦ラスベガスGPが11月21日24時15分から24時55分となっている。

また、FODおよびフジテレビNEXTでも放映される。第1戦オーストラリアGPから第24戦アブダビGPまで、主要レースを中心に12戦で展開する予定だ。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

RAYS（レイズ）

F1

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES