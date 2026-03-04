RAYSファンクラブ発足で新ブランド戦略始動、コンセプトを体現するTVCMをF1グランプリ放送枠で放映

国産ホイールメーカー「RAYS（レイズ）」が、ファンクラブ発足を契機に掲げた新たなブランド戦略「Fandom Branding」の本格始動に伴い、同コンセプトを体現するTVCMを制作した。このCMは3月開催のF1グランプリ放映にて初公開される。

【画像全4枚】

CM映像では、Fandom Brandingを象徴するコピー「ISN'T IT COOL? かっけーだろ。」を掲げ、「時代やメーカーを超えて。趣味嗜好すらも超えて。クルマを愛する人たちを、つなぐモノ。つなぐ感情。」そのものをファンの合言葉にするというコンセプトのもと制作されている。

RAYSの新ブランド戦略を体現するTVCM

出演車両には、実際のレイズファンが所有しカスタムした車両を起用。ブランドとファンとのリアルな関係性を映像として描き出している。撮影は、アメリカ・ロサンゼルスにて実施した。ファンが手を加えた車両そのものの魅力と、映像としての強度を最大化するため、ロサンゼルスの空気感を背景にロケーションを選定している。

同社CMは、F1初回レースのテレビ放映にて初公開されるほか、シーズンを通じて複数戦で放映予定だ。放映スケジュールは、フジテレビ地上波では第1戦オーストラリアGPが3月8日23時15分から23時45分、第3戦日本GPが3月29日23時15分から23時45分、第17戦アゼルバイジャンGPが9月26日24時15分から24時55分、第18戦シンガポールGPが10月11日24時15分から24時55分、第22戦ラスベガスGPが11月21日24時15分から24時55分となっている。

また、FODおよびフジテレビNEXTでも放映される。第1戦オーストラリアGPから第24戦アブダビGPまで、主要レースを中心に12戦で展開する予定だ。