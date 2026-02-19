ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

世界中のレイズファン大集合！ レイズのホイールユーザー交流イベント『2026 RAYS FAN MEETING』が富士スピードウェイで開催…4月19日

クオリティの高さとデザイン性で人気を誇る国産ホイールメーカー「RAYS（レイズ）」が、4月19日に富士スピードウェイP7エリアで「2026 RAYS FAN MEETING」を開催することを発表した。

同イベントはレイズブランドのホイールを装着した車両のオーナーを対象として毎年開催されている人気イベント。「使用しているレイズのホイールを自慢したい！」「もっとRAYSに触れたい！」と感じているユーザーたちが、今年も富士スピードウェイに集まる。レイズ好きが一堂に集まれるオフ会兼感謝祭でもあるミーティング・イベントで、今回で5回目の開催となる。

エントリー受け付けは2月24日から、同社「レイズファンミーティング特設サイト」にて。なお、参加条件には『RAYSブランドのホイール』装着車オーナーであること・『RAYS FAN CLUB』のメンバーであることと明記され、事前のRAYS FAN CLUB登録が必須となっている。また、予定台数に達し次第、締切となるので注意。

当日は東京オートサロン2026で注目を集めた新商品をはじめ、最新のレイズのホイールが多数展示されるほか、デモカーやショップ、抽選会や物販なども行われる予定だ。

《ヤマブキデザイン》

