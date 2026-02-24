アウディF1、アディダスと提携しファンウェアコレクション発表…3月中旬日本でも発売へ

アウディは、モータースポーツの最高峰F1デビューに合わせ、グローバルなスポーツパフォーマンスブランドであるアディダスと提携し、「アディダス×アウディ・レボリュートF1チーム」コレクションを順次発売する。

「アディダス×アウディ・レボリュートF1チーム」コレクション

F1参戦を通じてアウディは世界中の人に感動を与え、ブランドの新しいファンを獲得し、モータースポーツの枠を超えたグローバルなコミュニティを創出することを目指している。この意志をかなえるべく、チームはアディダスと提携し、専用のコレクションを発表する。

コレクションの第一弾は160種類以上の衣服やアクセサリーで展開される。公式のチームウェアとライフスタイルを彩るファンウェアコレクションの2ラインを揃えている。どちらのラインアップも、品質、快適性、デザインにおいてプレミアムな基準をクリアしている。

モダンなライフスタイルとスポーツウェアを融合させたファンコレクションは、DNA Range、Elevated Fanwear Range、そしてドライバーズマーチャンダイズを含み、幅広い層をターゲットにしている。レースウィークのみならず、日常でも着用できるデザインの製品ポートフォリオは、Tシャツ、パーカー、ジャケット、キャップ、シューズなど、幅広く取り揃えている。

DNA Rangeはすべてのファンに向けてデザインされており、チームのメインカラーとコアなスタイルを取り入れたエッセンシャルなアイテムに焦点を当て、アウディ・レボリュートF1チームのアイデンティティを明確に表現している。Elevated Fanwear Rangeは、快適さ、クリーンなデザイン、そして控えめなブランディングを組み合わせたライフスタイル志向のキーアイテムで構成され、モダンな日常スタイルを実現する。

さらに、コレクションには、チームの2人のドライバー、ニコ・ヒュルケンベルグとガブリエル・ボルトレートの限定マーチャンダイズもラインアップしている。シーズンを通していくつかの限定版スペシャルアイテムのリリースを予定しており、コレクションをさらに拡充する。

アウディ・レボリュートF1チームとアディダスは、1月にベルリンでオフィシャルチームウェアを発表した。最新のアディダステクノロジーを取り入れた、この高品質な機能性ウェアは、チーム全体のニーズに合わせて最適化されたテクニカルなアイテムを揃えている。各アイテムは、特定の目的に合わせて緻密に開発されている。ドライバー向けにはパフォーマンス重視のアスレチックウェア、エンジニア向けにはサーキットでの長い一日を想定し、人間工学を考慮しながらもスタイリッシュなデザインのガーメント、そしてメカニック向けには過酷なタスクをサポートする、耐久性と機能性に優れたアイテムが用意されている。

繊細なグレーとチョークトーンは、アウディR26のチタンカラーのペイントワークに由来している。F1におけるアウディの視覚的な外観を象徴するレッドのアクセントが、統一感を生み出す共通のエレメントになっている。

公式チームウェアとファンウェアコレクションの2つのラインが展開されるコンプリートコレクションは、2月19日からアウディ・レボリュートF1チームの新しいECポータルおよび一部のアディダスとアウディのリテールパートナーで販売を開始。日本国内での販売は3月中旬を予定している。