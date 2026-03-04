展開5分・撤収5分！『ジムニー/シエラ/ノマド』専用「サイドテント」が発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、スズキ『ジムニー』『ジムニーシエラ』『ジムニーノマド』専用「ルーフキャリア専用サイドテント」の販売が開始された。

【画像】『ジムニー』シリーズ向け「ルーフキャリア専用サイドテント」

同製品は「一生モノとして使える本物の設計」をコンセプトに、耐久性・展開性・デザイン性を追求したカーサイドテントだ。2色LED照明を搭載し、ホワイトとアンバーの切り替えが可能で、光量調整もできる。電源は車両後部のシガーソケット（USB変換器が別途必要）またはポータブル電源から供給する。

取り付けは同社取り扱いルーフキャリアのネジ穴を利用する。キャリアの固定金具と前後のネジ2本を外し、ステーを固定してからキャリアを元の位置に戻す。本体に4本のボルトを通し、本体とステーをボルト2本でしっかり固定する。車両への取り付け作業時間の目安は15分で、2名での作業を推奨している。

クラフトワークスの『ジムニー/シエラ/ノマド』向け「ルーフキャリア専用サイドテント」

設営は目安5分、撤収も5分と短時間で完了する。カバーを開けてテントを展開し、ポールを4カ所立て、ペグと外ロープで地面に固定するだけだ。撤収時は中心に向かって折り、丸めてベルトで閉じ、カバーを閉じれば完了する。

素材はオックスフォード生地で、裏面にはUVカット50＋のコーティングを施工。耐水圧は5000mmで、継ぎ目にも防水コーティングを施している。構造体はアルミ製で、ハードプロテクションカバーを採用し、収納時・走行時でもフィールドが似合う無骨な外観を備えている。

適合車種はスズキのジムニー（JB64W）、ジムニーシエラ（JB74W）、ジムニーノマド（JC74W）。グレードはXG、XL、XC、JL、FC（5MT・4AT）に対応し、スズキセーフティサポート装着車にも対応する。適合年代は2018年7月以降のモデルだ。

クラフトワークスの『ジムニー/シエラ/ノマド』向け「ルーフキャリア専用サイドテント」

付属品は本体、ブラケット（ロング/ショート）、ボルト10本、ワッシャー4個、ナット6個、レンチ、ガイロープ4本、固定ベルト、USB電源コード、ペグ4本、ポール4本、プレートが含まれる。なお、同社取り扱いルーフキャリアを装着していない車両には取り付けできない。

購入は楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの公式ストアから。参考販売価格は税込み14万8000円より。