ブリッツが『ジムニー』シリーズ用の車高調キット「DAMPER ZZ-R」をリニューアル

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が、スズキ『ジムニー』シリーズ向けの全長調整式車高調キット製品「DAMPER ZZ-R」をリニューアルして販売を開始した。税込み価格は22万5500円。

【画像】ブリッツの車高調キット「DAMPER ZZ-R」装着イメージ

「DAMPER ZZ-R」は幅広い減衰力調整によりストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応できる単筒式（モノチューブ）構造採用の全長調整式＆32段減衰力調整車高調キット。一部車種向けにはアルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケットも採用し、高い強度と軽量化を両立している。

単筒式ならではのΦ44大径ピストンの採用により、減衰力の立ち遅れを抑制し、しなやかな走り心地と追従性を実現している。また、カートリッジ先出しのオーバーホールに対応し、従来にはないスムーズな仕組みで消耗品の交換が可能となっている。業界最長の3年6万km保証も安心できるポイント。

ブリッツ DAMPER ZZ-R スズキ・ジムニーノマド装着例（基準車高：フロント 30mmダウン / リア 37mmダウン）

今回のリニューアルモデルでは、ローダウン時の乗り心地の向上・耐久性の向上や車高調整範囲拡大が施されている。リアアッパーマウントに強化ゴムを採用（フロントは純正を使用）。車高を下げることでロール感を抑えたセッティングとして、減衰力を高くしていくとスポーティーに、低くしていくとコンフォートな乗り心地へと調整が可能となっている。

適合車種はスズキ・ジムニー（JB23W 1998年～2018年7月、JB64W 2018年7月～）、ジムニーシエラ（JB74W 2018年7月～）、ジムニーノマド（JC74W 2025年10月～）。