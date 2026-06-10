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車体無加工のボルトオン取り付けに対応、『ジムニー』シリーズ用「ボンネットランプステー」発売

IPF「ボンネットランプステー for ジムニー」取り付けイメージ
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  • IPF「ボンネットランプステー for ジムニー」

IPFからスズキ『ジムニー』シリーズのボンネット上端部にオフロードランプを取り付けられる「ボンネットランプステー for ジムニー」［EXJ-14］が新発売。税込み価格は1万3200円で、販売開始は6月18日より。

【画像】ボンネットランプステー for ジムニー

同製品はスズキ『ジムニー』（JB64）、『ジムニーシエラ』（JB74 2018年7月～）、『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）に適合し、IPF製オフロードランプ（［S-631］［S-632］［S880ML］［S-990］）専用となっている。

ボンネット上端部の両端へオフロードランプがスマートに装着できる設計で、出幅を抑えたコンパクトな形状が採用されている。ランプは確実に固定され、走行中のガタつきも抑えられている。

IPF「ボンネットランプステー for ジムニー」IPF「ボンネットランプステー for ジムニー」

車種専用設計のため、ボディラインに合わせた形状となっており、車体側への加工なしにボルトオンで取り付けられる。DIY初心者でも扱いやすい仕様とされている。

林道走行時の視認性向上や、アウトドアシーンでの作業灯としての使用を想定した製品。セット内容はステー本体（L/R）、ボルトナット、取付説明書。

アイピーエフはこれまでにも三菱『デリカD:5』やトヨタ『ランドクルーザー250』向けのボンネットランプステーを展開しており、今回ジムニー用が新たにラインアップに加わった。

IPF「ボンネットランプステー for ジムニー」取り付けイメージIPF「ボンネットランプステー for ジムニー」取り付けイメージ
《ヤマブキデザイン》

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