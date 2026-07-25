“後付け感のなさ”で選びたい、『ジムニー』シリーズ向け「5インチモニター専用スタンド」がリニューアル

データシステムから、同社が販売中のスーパースリムモニター「SSM-W5.0」シリーズの別売オプションとして、「ジムニー専用モニタースタンド SSM-ST04」が発売された。税込み価格は2750円。

【画像】『ジムニー』シリーズ向け5インチモニター専用スタンド「SSM-ST04」

適合車種はスズキ『ジムニー』（JB64W 2018年7月～）、『ジムニーシエラ』（JB74W 2018年7月～）、『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）。

同製品はジムニーのダッシュボード形状に合わせた専用設計により、視界を妨げずスマートなスーパースリムモニター「SSM-W5.0」の取り付けを実現した。後付け感のないフィッティングが特徴で、用途に応じて助手席側のドア寄りと中央寄りの2つのポジションへの設置が可能だ。

『ジムニー』シリーズ向け5インチモニター専用スタンド「SSM-ST04」装着イメージ

固定には助手席アシストグリップ部にある純正ボルト穴（M8ボルト付属）を利用する構造で、オフロード走行時の激しい衝撃や揺れによるモニターの脱落を防ぐ高剛性が確保されている。

設置ポジションはドア寄りと中央寄りの2種類から選択可能。ドア寄りへの設置はサイドカメラ用モニターとして死角になりやすい左前方の確認用途に、中央寄りへの設置はフロントカメラ用モニターや前方障害物確認用のサブモニターとして活用できる。

本体カラーはブラック。素材は取り付けベース部分がASA樹脂、スタンド支柱部分がポリカーボネートで構成されている。同梱品はモニタースタンド本体（取り付けM8ボルト付き）と取付・取扱説明書。

『ジムニー』シリーズ向け5インチモニター専用スタンド「SSM-ST04」