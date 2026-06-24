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ホンダ『スーパーワン』の純正ナビでもテレビ視聴！ データシステムの「TV-KIT」3製品が適合

データシステム TV-KIT
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データシステムが販売中のTV-KITシリーズに、新型ホンダ『スーパーワン』の適合が追加された。TV-KIT「HTV447」（切り替えタイプ）と「HTA647」（オートタイプ）およびTV-NAVIKIT「HTN2106」（切り替えタイプ）の3製品で適合を確認。

【画像】『スーパーワン』に適合したデータシステムの「TV-KIT」

「HTV447」「HTA647」「HTN2106」はホンダ・スーパーワン（JG6 2026年5月～）に搭載の「Google 搭載 9インチ Honda CONNECTディスプレイ」に適合するTV-KITシリーズ製品。TV-KITを装着することにより、走行中でも純正ナビ画面でテレビの視聴が可能になる。また、TV-NAVIKITではテレビ視聴に加えてナビの設定操作も可能になる。

切り替えタイプにはTV-KIT機能をオン／オフできる小型スイッチが付属。車種専用設計で、設置・接続は完全カプラーオンなので、配線の切断や加工は一切不要となっている。

TV-KIT「HTV447」「HTA647」の税込み価格は2万7280円、TV-NAVIKIT「HTN2106」の税込み価格は3万1680円となっている。

データシステム TV-NAVIKITデータシステム TV-NAVIKIT
《ヤマブキデザイン》

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