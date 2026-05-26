ホンダ『スーパーワン』、「ADVAN FLEVA V701」を新車装着…横浜ゴムが納入開始

横浜ゴムは、ホンダが日本を皮切りに英国・アジア各国で順次発売する小型EV『スーパーワン』の新車装着（OE）用タイヤとして、「ADVAN FLEVA V701」の納入を開始した。装着サイズは185/55R15 82Vだ。

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なお、車名は地域によって異なり、日本およびアジア大洋州では「Super-ONE」、アジア大洋州の一部の国では「Honda Super-ONE」、英国では「Super-N」として発売される。

「ADVAN FLEVA V701」は、「ADVAN」ブランドの"走る歓び"をより多くのドライバーに提供することをテーマに開発されたハイパフォーマンス・スポーティータイヤだ。通常の市街地での街乗りやワインディングロード、高速道路など様々なシーンで、キビキビとしたスポーティーなハンドリング性能を発揮する。

「Super-ONE」は環境性能や日常での使い勝手の良さに加え、ホンダならではの「FUN」を追求したモデルだ。小型EVとしての軽快な走りによる「操る喜び」に五感を刺激する演出を加えることで、刺激的で高揚感あふれる走行体験を提供するとしている。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」において、高付加価値品比率の最大化を掲げている。その一環として、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」およびSUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR（ジオランダー）」の新車装着を積極的に推進している。