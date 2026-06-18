ブレイズの4輪特定小型原付『イーカーゴ』、名古屋本社で試乗会…6月20日から4日間開催

ブレイズは、6月20日(土)・21日(日)・27日(土)・28日(日)の4日間、名古屋市中村区の本社で電動モビリティの試乗体験イベントと展示車両即売会を開催する。

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会場はブレイズ本社駐車場で、時間は10:00～18:00。雨天決行で、予約を推奨しつつ飛び込み参加も可能としている。持ち物は運転免許証、動きやすい服装、靴、手袋（軍手可）。ヘルメットはブレイズが用意する。

注目は新商品の4輪特定小型原付「BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）」で、2026年4月のリリース以降、「試乗できる場所を知りたい」などの声が全国から寄せられたとして、本社で初めて試乗機会を設ける。

ブレイズ イーカーゴは16歳以上で免許不要の区分に該当する。最高速度20km/hに抑えた仕様や4輪構造による安定性をうたう。荷台は買い物かご約2個分のスペースを確保し、最大30kgの積載に対応する。

試乗会では、ブレイズが展開する電動モビリティ全11車種を比較しながら体験できる。免許が必要な車両と不要な車両が混在するため、日程や車種ごとの条件に注意が必要だ。なお、6月20日・21日は「ネクストクルーザーEV」が試乗対象外で、6月27日・28日は「EVクラシック」が試乗対象外となる。

ブレイズは今後も試乗機会の提供を通じて、誰もが気軽に利用できる移動手段の実現に取り組むとしている。