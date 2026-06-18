ホンダ『プレリュード』新型、「2027 リミテッドエディション」8月発売…深紅の内外装

ホンダは、スペシャリティスポーツモデル『プレリュード』新型に特別仕様車「2027 リミテッドエディション」を設定し、8月20日に発売すると発表した。

【画像】ホンダ『プレリュード』新型の「2027 リミテッドエディション」

これに先立ち、ホームページで情報公開を開始し、全国のホンダ カーズで受注を受け付けている。

新型プレリュードは2025年9月に発売したモデルで、ワイド＆ローでダイナミックかつ伸びやかなプロポーションが特徴だ。e:HEVの新たな制御技術「Honda S+ Shift（エスプラスシフト）」を採用し、五感を刺激するダイナミクスと使い勝手を高い次元で両立している点が好評を得ている。荷室は開口部が広く、さまざまな荷物を積載できる使い勝手の良さも備える。

ホンダ『プレリュード』新型の「2027 リミテッドエディション」

2027 リミテッドエディションは、エクステリアに艶やかさと深みを追求した専用カラー「プレミアムクリスタルガーネット・メタリック」を採用。インテリアにはボルドーとブラックのコンビシートを組み合わせ、外装と内装の深紅の組み合わせが上質な大人の世界観を演出する特別なモデルとなっている。

■専用エクステリアカラー

専用エクステリアカラーにプレミアムクリスタルガーネット・メタリックを採用。フロントアッパーグリルモールはボディーカラー同色とし、フロント／リアバンパーのアクセントカラーにはレッドを使用する。アルミホイールは切削ブラッククリア仕上げで、ブレーキキャリパーもレッドとした。

■ボルドー×ブラックのコンビシート

ホンダ『プレリュード』新型の「2027 リミテッドエディション」

助手席側ミドルライニング、プレリュード刺繍ロゴ、アームレスト付きコンソール、ドアアームレストパッドにボルドー加飾を施す。ステアリングホイールのステッチはレッドで、運転席・助手席には本革×プライムスムース素材によるボルドー×ブラックのコンビシートを採用している。