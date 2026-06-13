ダイハツ『ラガー』30年ぶり復活か？…土曜ニュースランキング

6月5～11日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、30年ぶりに復活が予想されるダイハツ『ラガー』に注目が集まりました。
ダイハツが、かつて販売していたSUV、『ラガー』の復活プロジェクトを進めており、その発売時期が見えてきた。ワールドプレミアは2027年秋と予想される。価格は170万円から230万円ていどか。
トヨタのコンパクトSUV『ライズ』次期型の最新予想デザインを、編集部が提携するTheottle氏が提供してくれた。ライズは「5ナンバー感覚で乗れるSUV」という独自のポジションを確立したモデルだ。次期型への期待も大きい。
日産自動車は6月4日、第10回フィリピン国際モーターショー（PIMS）において、新型EVセダン『プリメーラ EV』を初公開した。かつて日本や欧州で販売された『プリメーラ』の名前が、約20年ぶりに復活した形だ。
スズキは、6月14日に山中湖交流プラザきららで開催される「jimnysunlight（ジムニーサンライト）2026 -5th Anniversary-」に出展すると発表した。
Moon Star Exportは6月5日、積載型のキャンピングキャビン「INFINITY 01」を発表した。トヨタ『ハイラックス』など、ピックアップトラックの荷台に搭載する。