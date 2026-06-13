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ダイハツ『ラガー』30年ぶり復活か？…土曜ニュースランキング

ダイハツ ラガー 次期型の予想CG
  • ダイハツ ラガー 次期型の予想CG
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  • トヨタ ライズ 次期型の予想CG
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  • 日産 プリメーラ EV（フィリピンモーターショー2026）
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  • スズキ・ジムニー シエラ GOZEL アウトドアコンセプト
  • 積載型キャンピングキャビン「INFINITY 01」

6月5～11日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、30年ぶりに復活が予想されるダイハツ『ラガー』に注目が集まりました。


1位） ジムニーへ最強の刺客!? ダイハツ『ラガー』30年ぶり復活か（2026年06月07日公開）221 Pt.

ダイハツが、かつて販売していたSUV、『ラガー』の復活プロジェクトを進めており、その発売時期が見えてきた。ワールドプレミアは2027年秋と予想される。価格は170万円から230万円ていどか。
『ジムニー』のようなラダーフレーム構造ではない





2位） トヨタ『ライズ』がRAV4デザインに!? 次期型が驚きの進化、国内トップSUVの最新情報（2026年06月11日公開）185 Pt.

トヨタのコンパクトSUV『ライズ』次期型の最新予想デザインを、編集部が提携するTheottle氏が提供してくれた。ライズは「5ナンバー感覚で乗れるSUV」という独自のポジションを確立したモデルだ。次期型への期待も大きい。
フルモデルチェンジは2027年9月頃か





3位） 日産『プリメーラ』、EVで約20年ぶりに復活…フィリピンモーターショー2026（2026年06月05日公開）130 Pt.

日産自動車は6月4日、第10回フィリピン国際モーターショー（PIMS）において、新型EVセダン『プリメーラ EV』を初公開した。かつて日本や欧州で販売された『プリメーラ』の名前が、約20年ぶりに復活した形だ。
東風日産が開発した新型EVセダン『N7』





4位） スズキ、『ジムニー シエラ GOZEL』初公開へ…6月14日「ジムニーサンライト2026」（2026年06月05日公開）109 Pt.

スズキは、6月14日に山中湖交流プラザきららで開催される「jimnysunlight（ジムニーサンライト）2026 -5th Anniversary-」に出展すると発表した。
AWIN製ボディキットを装着





5位） ピックアップトラックの荷台に、積載型キャンピングキャビン「INFINITY 01」発表…Moon Star Export（2026年06月05日公開）83 Pt.

Moon Star Exportは6月5日、積載型のキャンピングキャビン「INFINITY 01」を発表した。トヨタ『ハイラックス』など、ピックアップトラックの荷台に搭載する。
アウトドアへ向かう道のりも重視

《奥山 輝》

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