トヨタ『GRスープラ』次期型、トヨタ主導の独自開発なるか…土曜ニュースランキング

7月3～9日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、トヨタ『GRスープラ』の次期モデルに注目が集まりました。

トヨタが開発を進めているとされる次期『GRスープラ』について、最新情報をもとに、提携するCGアーティストTheottle氏とスクープ班が予想CGを制作した。BMWとの共同開発で誕生した現行A90型の後継モデルは、トヨタ主導の独自開発モデルとなる可能性が高まっている。