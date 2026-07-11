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トヨタ『GRスープラ』次期型、トヨタ主導の独自開発なるか…土曜ニュースランキング

トヨタ GRスープラ 次期型の予想CG
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  • トヨタ GRスープラ 現行
  • トヨタ GRスープラ 現行
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  • トヨタ エスティマ 次期型の予想CG
  • トヨタ エスティマ 次期型の予想CG

7月3～9日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、トヨタ『GRスープラ』の次期モデルに注目が集まりました。


1位） 次期トヨタ『GRスープラ』はハンマーヘッド顔に!? 450ps級ハイブリッドで2027年登場の可能性（2026年07月04日公開）169 Pt.

トヨタが開発を進めているとされる次期『GRスープラ』について、最新情報をもとに、提携するCGアーティストTheottle氏とスクープ班が予想CGを制作した。BMWとの共同開発で誕生した現行A90型の後継モデルは、トヨタ主導の独自開発モデルとなる可能性が高まっている。
後継モデルは、トヨタ主導の独自開発モデルとなる可能性が高まっている





2位） トヨタ『エスティマ』が“走りのミニバン”として復活か…アルファードと棲み分けは（2026年07月06日公開）157 Pt.

トヨタで人気だったミニバン、『エスティマ』の復活する可能性が浮上してきた。復活が実現すれば、トヨタのミニバン戦略の新たな選択肢となりそうだ。
「天才タマゴ」が築いた低重心パッケージと走りの魅力を継承





3位） 日産が“超短期開発”を本格導入？…次期『スカイライン』最終デザインをプレビュー！（2026年07月08日公開）78 Pt.

日産自動車が、新型車の開発期間を大幅に短縮する新たな開発体制を構築していることが明らかになった。AI（人工知能）や高度なデジタル開発ツールを積極的に活用し、従来4～5年を要していた開発期間を約半分まで短縮するという。
「商品投入のスピードアップ」を体現する第1弾モデル





4位） スズキ『カプチーノ』復活の可能性！…軽規格を維持、FRレイアウトも継承か（2026年07月03日公開）65 Pt.

スズキの軽オープンスポーツ『カプチーノ』が、約30年ぶりに復活する可能性が浮上している。ホンダ『S660』なき時代の軽スポーツ市場を担う新たな一台となるのか。今後の開発動向が注目される。
近年では希少となった「運転そのものを楽しめる軽スポーツ」





5位） トヨタの新型ハイブリッドスーパーカー『GR GT』、欧州デビューへ…グッドウッド2026（2026年07月08日公開）31 Pt.

トヨタのGAZOO Racingは、新型スーパーカー『GR GT』とレースカー『GR GT3』を、7月9日に英国で開幕するグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード2026に出展する。
両モデルがカモフラージュなしで欧州に登場するのは今回が初めて


《奥山 輝》

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