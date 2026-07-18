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トヨタ『セリカ』復活へ、「現代版GT-FOUR」なるか？…土曜ニュースランキング

トヨタ GRセリカ 予想CG
  • トヨタ GRセリカ 予想CG
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  • 日産 ノートオーラ NISMO Black Limited の予想CG
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  • スズキ ワゴンR ZL（MT車）
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  • スバル レヴォーグ 次期型の予想CG

7月10～16日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、トヨタ『セリカ』次期型の開発動向に注目です。「GRセリカ」としての復活が有力視されています。



1位） トヨタ『セリカ』ついに復活へ、GRスポーツ戦略は3本柱に？：296 Pt.

トヨタのスポーツカー戦略が、大きな転換期を迎えようとしている。トヨタ関係者の発言や近年の開発動向から、『セリカ』復活に向けたプロジェクトが進んでいる可能性が有力視されている。
現代版GT-FOURの誕生か？





2位） 日産『ノートオーラNISMO』8月改良か、ブラック仕様追加の可能性：66 Pt.

日産が2026年8月にもコンパクトカーの『ノート』および『ノートオーラ』の商品改良を実施し、新たな特別仕様車を設定する可能性が高まっている。なかでも注目されるのが、「ノートオーラNISMO Black Limited」の存在だ。
より精悍で上質なイメージを演出





3位） 【スズキ ワゴンR 新型試乗】「MTが少ない」と嘆くあなたに、『ワゴンR』があるじゃない…中村孝仁：53 Pt.

近頃MT（マニュアルトランスミッション）車が少なくなったとお嘆きのあなた、「スズキ『ワゴンR』があるじゃない」と言いたくなるモデルである。
昔ながらのMTの魅力とは





4位） スバル『レヴォーグ』は次期型を待つべきか、現行型を買うべきか…ストロングハイブリッド投入時期は？：44 Pt.

スバル『レヴォーグ』の現行型は2020年の発売以来、複数回の改良を重ね、完成度を高めてきた。
「S:HEV」の投入はいつ？





5位） 全取締機に対応！ ユピテル、レーザー＆レーダー探知機2機種を発売　制限速度表示など新機能も：41 Pt.

ユピテルは、レーザー＆レーダー探知機新モデルとして、2ピースセパレートタイプ『YK-3150』およびワンボディタイプ『YK-2150』を発売した。両モデルには特許出願中の新誤警報低減機能「セーフティモード」をはじめ、最新取締機への完全対応や制限速度表示機能など複数の新機能が搭載されている。
全国の一般道の制限速度表示にも対応


《レスポンス編集部》

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