日産が“超短期開発”を本格導入？…次期『スカイライン』最終デザインをプレビュー！

日産自動車が、新型車の開発期間を大幅に短縮する新たな開発体制を構築していることが明らかになった。AI（人工知能）や高度なデジタル開発ツールを積極的に活用し、従来4～5年を要していた開発期間を約半分まで短縮するという。

【画像】日産 スカイライン 次期型の予想CG

象徴的なモデルとなるのが次期『スカイライン』だ。海外メディアによると、従来約55か月かかっていた開発期間を約26か月へ短縮したとされる。日産が経営再建に向けて掲げる「商品投入のスピードアップ」を体現する第1弾モデルとなる可能性がある。

近年、中国メーカーはデジタルシミュレーションやソフトウェア開発を積極的に活用し、新型車を2～3年という短期間で市場投入している。こうした開発スピードを強みに世界市場で存在感を高めており、欧米や日本メーカーも開発体制の見直しを迫られている。

日産のイヴァン・エスピノサCEOは、新型車の開発期間を約30か月まで短縮する方針を示している。AIを活用した設計やバーチャル開発、部品の共通化などを推進し、開発効率の向上に加え、品質やコスト競争力の強化も目指す考えだ。

日産 スカイライン 次期型の予想CG

次期スカイラインは、北米市場ではインフィニティブランドから投入される見込みで、日本ではスカイライン後継モデルとして展開される可能性がある。

パワートレインはハイブリッド車（HEV）が有力視されるほか、一部ではEV仕様が設定されるとの見方もある。電動化を進めながらも、FRスポーツセダンとして培ってきた走りの魅力を継承すると期待されている。

日産 スカイライン 次期型の予想CG

エクステリアは、日産の最新デザイン言語を採用するとともに、歴代スカイラインの象徴である丸型4灯テールランプなど、伝統的なデザインモチーフを取り入れる可能性がある。スクープ班では、最新情報をもとに予想CGを制作した。

現行のV37型は2014年の発売から10年以上が経過しており、フルモデルチェンジを待ち望む声は少なくない。次期型は早ければ2026年内にも姿を現すとの見方もあり、新たな開発体制の成果を示す重要モデルとして注目を集めそうだ。