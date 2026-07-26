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HKS『スカイラインGT-R』用エキゾーストカムシャフトを単品発売、3世代モデルに対応

BNR34向け［2202-RN139］
  • BNR34向け［2202-RN139］
  • BCNR33/BNR32向け［2202-RN133］
  • 参考：RB30コンプリートエンジン

チューニングパーツメーカー・HKSから日産『スカイラインGT-R』用のエキゾーストカムシャフト『RB26 STEP2 280° EX』が新発売。税込み価格は6万500円で、販売開始は7月24日より。

【画像全3枚】

この製品は、HKSのコンプリートエンジンで実績を持つ高開度カムシャフトを単品設定したもの。開度280°・バルブリフト10.2mmの仕様により、高回転域までストレスのない伸びが確保されている。HKS RB26DETT STEP2強化バルブスプリング（品番：22001-AN001）を使用した場合の許容回転数は約1万rpmとされている。

適合車種の日産・スカイラインGT-R（BNR34）およびスカイラインGT-R（BCNR33/BNR32）向けとして2品番が設定されている。BNR34用は［2202-RN139］、BCNR33/BNR32用は［2202-RN133］。

BCNR33/BNR32向け［2202-RN133］BCNR33/BNR32向け［2202-RN133］

カムスペックは呼称開度280°、最大リフト位置（BTDC）113°。0mmリフト時の総開度は308°、1mmリフト時の総開度は244°となっている。

使用にあたっては注意点がある。HKS RB26DETT STEP2強化バルブスプリングとの併用が必須で、カム山干渉を避けるためのシリンダーヘッド加工も必須となる。また、許容回転数は吸気カムシャフトとの組み合わせで低い方の値に合わせる必要がある。さらに、HKS RB26 V CAM SYSTEM STEP Pro［22007-AN022］との併用が推奨されている。

なお、販売はHKSテクニカルファクトリー、サービスセンター、パフォーマンスディーラー限定となる。

参考：RB30コンプリートエンジン参考：RB30コンプリートエンジン
《ヤマブキデザイン》

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