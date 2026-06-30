『GRスープラ』AT車を10psアップ！　HKS「メタルキャタライザー」発売

チューニングパーツメーカー・HKSからトヨタ『GRスープラ』AT車（DB06 2022年10月～）用スポーツ触媒「メタルキャタライザー」が新発売。税込み価格は49万2800円。

【画像】HKSの『GRスープラ』AT車用「メタルキャタライザー」

同製品の最大の特徴は、排ガス浄化性能と排気効率向上の両立にある。純正触媒が600セルを採用するのに対し、本製品は150セルに抑えられており、純正比マイナス40％の低排圧が実現されている。アウトレット部分はロストワックス製法による専用設計が施され、HKSの刻印が入る。

HKSの『GRスープラ』AT車用「メタルキャタライザー」

低密度セルでありながら触媒貴金属の配合割合が最適化されており、平成30年（2018年）排ガス規制のWLTC試験に適合。社内での徹底的な試験に加え、公的機関による試験証明書も取得している。

性能面では、排気効率の向上により出力は最大7kW（10ps）、トルクは最大11Nm（1.1kgf・m）の向上が社内測定で確認されている。特に3000rpm～6000rpmの回転域において出力・トルクともに純正触媒を大幅に上回り、ドライバビリティの向上に寄与するとしている。

HKSの『GRスープラ』AT車用「メタルキャタライザー」

HKSの『GRスープラ』AT車用「メタルキャタライザー」

音質面では、純正触媒と比較して300Hzおよび600～700Hzの周波数帯が増加し、より高めの排気音が得られる。同社の『スーパーターボマフラー』との組み合わせ時の近接排気騒音値は94dBで、保安基準値以内に収まっている。