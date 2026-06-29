スマホで5分、EVバッテリー寿命を予測診断…エッチ・ケー・エスら3社が実証実験

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス））、KDEソリューションズ（KDES）、電知の3社は、EVバッテリー寿命予測診断システムの実証実験を2026年7月から2027年3月にかけて実施する。

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電知が保有する「電気化学インピーダンス法」による実測データと、HKSの専用デバイスが取得する車両情報を組み合わせることで、高精度なバッテリー寿命予測が可能になるとしている。

診断はスマホアプリと連動し、約5分で完結する。診断結果はEVバッテリーの実測値と車載値の2系統で解析され、グラフとコメントで提示される。利用環境による予測寿命と標準寿命との差異も可視化される。

実証実験はKDES直営3工場（大阪・堺・京都）で7月に開始し、10月には対象車両の拡大が予定されている。対象車両は日産『リーフ』1型と『サクラ』。2026年秋以降にはバッテリー発火予測診断の追加も予定されている。

診断結果（イメージ）

各社の役割は、KDESがEVリース満了車両を活用した継続的なデータ取得と商品化、電知がバッテリー寿命予測診断アルゴリズムの開発、HKSが診断に必要な車両情報取得デバイスの開発をそれぞれ担う。

データの流れは、（1）電知デバイスによるバッテリー実測・スマホ送信、（2）HKSデバイスによる車載値取得・スマホ送信、（3）スマホアプリによる電知サーバーへのデータ送信、（4）サーバー内での両データ照合・解析、（5）アプリでの寿命予測診断結果確認、という5ステップで構成される。

バッテリー価値の見える化により、車両の乗り換えやバッテリー二次利用の最適なタイミングが明確になるとされており、バッテリーの生産から廃棄までのサーキュラーエコノミー加速への貢献が期待されている。