HKSが86.0ピストンリング「TYPE-LF」を更新、FA20・RB26・SR20対応製品に採用

チューニングパーツメーカー・HKSがピストンリングセット「TYPE-LF（ローフリクション）」のΦ86.0モデルをリニューアル。4セット入り［21005-AN022］が税込み2万9700円、6セット入り［21005-AN023］が税込み4万2900円で設定されている。

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TOPリングには、常温時の合口部ガス通路面積を従来品比で約27％縮小する設計が採用されており、ブローバイガス量の低減が図られている。高温時においても膨張係数の高い材料の採用により合口隙間が約88％削減されている。また、熱伝導率が従来品比で約37％高い材料が用いられており、ピストンの冷却性能向上とリング溝の摩耗抑制に貢献する。リング張力を下げてフリクションを低減しつつ、表面処理は初期なじみ性を重視した仕様とされ、被膜厚さの変更により耐久性も従来品以上とされている。

2NDリングは合口隙間を約25％拡大してセカンドランド圧力を低減し、TOPリングのフラッタリング（リングが溝内で暴れる現象）を抑制することでシール力の向上に寄与する設計となっている。リング張力は従来品比で約18％低減されている。

HKSの86.0ピストンリング「TYPE-LF」

OILリングは従来の2ピース構造から3ピース構造に変更され、リング張力を約10％低減することでフリクションを大幅に抑制している。オイルを掻き取る本来の機能を損なわない構造とされており、オイル消費の増加は生じないとしている。

Φ86.0ピストンリングの採用製品としては、FA20エンジン向けの排気量アップキットおよびピストンキット、RB26DETTエンジン向けのニッケルメッキピストンキットおよび鍛造ピストンキット、SR20DETエンジン向けのニッケルメッキピストンキットが挙げられている。今後、他サイズについても順次リニューアルが実施される予定だ。