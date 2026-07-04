『GRスープラ』やBMW、アルピナ向けOBD2接続型エキゾーストバルブコントローラー「MotorCom」発売

ユノストレーディングが、BMW、アルピナ、トヨタ『GRスープラ』の一部車種向けに開発されたOBD2接続型エキゾーストバルブコントローラー「MotorCom（モーターコム）」の国内販売を、7月2日より開始した。

【画像】OBD2接続型エキゾーストバルブコントローラー「MotorCom」

MotorComは、車両のOBD2ポートに接続するだけで使用できるエキゾーストバルブコントローラー。複雑な配線作業や車両へのコーディング作業は不要で、専用スマートフォンアプリからエキゾーストバルブの開閉モードを直感的に操作できる設計となっている。エンジン始動時のバルブモードを記憶するスタートモード機能も搭載されており、毎回設定し直す手間が省かれている。また、OBD2ポートへの接続・取り外しのみで使用するため、必要に応じて車両を元の状態へ戻しやすい点も特徴として挙げられている。

OBD2接続型エキゾーストバルブコントローラー「MotorCom」

MotorComはスマートフォンアプリと無線で連携する機器であり、日本国内での使用に向けて技適マークを取得した製品として販売される。

価格は通常3万4800円（税込）。発売に合わせた発売記念キャンペーンとして、販売開始から7月31日までの期間中、対象販売ページで配布されるクーポンを適用することで2万9800円（税込）での購入が可能となっている。販売チャネルは楽天市場、Yahoo!ショッピングほか。

対応車種はBMW Fシリーズ/Gシリーズの一部車種、BMWアルピナの一部車種、トヨタ・GRスープラの一部車種に限られる（BMW Eシリーズは不適合。また、エキゾーストバルブ非搭載車も不適合）。対応車種の詳細は各販売ページに掲載されている対応車種リストで確認できる。

OBD2接続型エキゾーストバルブコントローラー「MotorCom」