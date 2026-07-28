「渋谷松濤BMW」、7月29日開業へ…東日本唯一のBMW Mモータースポーツ・ディーラー

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラー、モトーレン東都は、東京都渋谷区に「渋谷松濤BMW／BMW Premium Selection渋谷松濤」を新規オープンし、7月29日（水）より営業を開始する。

【画像】渋谷松濤BMW

■リテール・ネクストとは

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売コンセプトだ。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴とし、デジタルツールを活用して車両の検索や機能・特徴の確認だけでなく、顧客個々のニーズに合わせたショールーム体験をサポートする。

■山手通り沿いの優れたアクセス性

渋谷松濤BMWは、都心の主要幹線道路である山手通りに面し、渋谷中心部からのアクセスに加え、首都高速道路の富ヶ谷出入口などからも円滑に来店できる利便性の高い立地に位置している。高性能モデルでの来店や、高速道路へのアクセスを含む試乗にも適した環境を備えている。

■BMW Mの世界観を体現する建築デザイン

外観はダークトーンを基調とした重厚感のあるデザインとし、BMW Mが持つモータースポーツへの情熱とラグジュアリーな世界観を表現している。

近年、都心部においてハイ・パフォーマンス・モデルであるBMW Mへの関心が高まるなか、渋谷松濤BMWはBMWの最新ショールーム・コンセプト「リテール・ネクスト」をBMW Mの魅力をより深く体感できる形で展開する新たなブランド発信拠点となる。

同店はBMWジャパンの正式認定を受けた正規ディーラーで、BMW Motorsportの認定を受けたサーキット専用車両を含むMモデルの販売・整備に対応する。東日本唯一のBMW Mモータースポーツ・ディーラーとしている。

トレンドの発信地である渋谷と、落ち着いた邸宅街として知られる松濤が交わるこの地において、同拠点は革新性と本質的な価値を求める顧客のライフスタイルに寄り添う。単なる販売拠点にとどまらず、上質なラウンジ空間と車両展示を融合させることで、BMW Mを中心としたモータースポーツへの情熱とラグジュアリーな世界観を体験できる特別なカーライフを提供する。

今回のオープンは、リテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗として74店舗目となる。BMWグループでは、2028年末までに全店舗においてリテール・ネクストのコンセプトを取り入れた改装を目指している。

■「渋谷松濤BMW／BMW Premium Selection渋谷松濤」概要

所在地は東京都渋谷区松濤2-3-13。

営業時間は平日 10:00～17:30、土日祝 9:30～17:30。

定休日は火曜日、第2・第3水曜日だ。