「ゴールが皆さんの『歓び』となるように」サッカー中村敬斗選手、BMWブランド・フレンドに就任

ビー・エム・ダブリューは、プロサッカー選手の中村敬斗選手をBMWブランド・フレンドとして新たに任命し、活動を開始した。

【画像】BMW iX3 新型

中村選手は、高校在学中の2018年にガンバ大阪でプロキャリアをスタートさせ、18歳で欧州へ渡った。オランダ・ベルギー・オーストリアと、言葉も文化も異なる環境の中で自ら道を切り拓き、着実に実績を積み上げてきた。

2023年からはフランスのスタッド・ランスに移籍。同リーグにおいて日本人初となる「5試合連続ゴール」や「シーズン2桁得点」を記録した。日本代表でもデビューから6試合6ゴールを挙げるなど、世界から注目を集めるアタッカーとして成長を続けている。

BMWは「駆けぬける歓び」をキャッチコピーに、長年にわたりプレミアム・セグメントのリーディング・オートモーティブ・ブランドとして多くの人に歓びを提供してきた。世界の第一線で挑戦を続ける中村選手の姿勢に深く共感し、ブランド・フレンドへの任命を決めたとしている。

今後はBMWブランドとのコラボレーション企画、イベントへの出演、中村選手によるSNS投稿などを予定している。

中村選手は就任にあたり、「個人的にクルマは大好きで、中でもBMWは今も海外で乗っているブランドなので非常に光栄。チームの勝利を第一に考え、応援してくださる皆さんの胸に残るようなゴールが『歓び』となるよう決め続けていきたい」とコメントした。