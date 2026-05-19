ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMWアルピナ、次世代大型クーペ提案…サウンドにこだわったV8搭載

・コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステでVision BMW ALPINAを初公開した

・全長5200mmのクーペでV8を搭載し、アルピナ独自の排気音を狙う

・“Second Read”の考え方で、内外装の細部を近づいて初めて見せる

Vision BMW ALPINA
  • Vision BMW ALPINA
  • Vision BMW ALPINA
  • Vision BMW ALPINA
  • Vision BMW ALPINA
  • Vision BMW ALPINA
  • Vision BMW ALPINA
  • Vision BMW ALPINA
  • Vision BMW ALPINA

BMWグループはイタリアで開催された「コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステ」において、BMW ALPINAのデザインスタディ「Vision BMW ALPINA」を初公開した。

【画像】Vision BMW ALPINA

Vision BMW ALPINAVision BMW ALPINA

同車は、アルピナが掲げてきた「極限の走り」と「洗練された快適性」を、現代の目的や美意識、技術で再構成する狙いだ。BMWグループ・デザイン責任者のアドリアン・ファン・ホーイドンク氏は、「ブランドの独自性を守りつつ、未来に向けて形づくる」と述べた。

外観は全長5200mm。ワイドで低い姿勢を取り、クーペの長いルーフラインは4人が快適に乗れることも示すという。パワートレーンはV8で、アルピナの特徴的なエキゾーストノートを低速では豊かに深く、高回転では響きとして表現するよう調整している。

Vision BMW ALPINAVision BMW ALPINA

デザインの特徴としては、フロントの「シャークノーズ」が挙げられる。BMWのキドニーグリルを3次元の彫刻として再解釈し、車体の外観は「スピード・フィーチャー・ライン」を軸に整理した。ラインはフロント下部コーナーから6度の傾斜で立ち上がり、サイドを通ってリアへ回り込む。

細部は「Second Read（セカンド・リード）」の考え方で設計した。1974年からのデコラインを現代化し、クリアコート下に塗装して控えめに表現する。内側のリターン面はダークメタリックで仕上げ、近づくほど価値が分かるようにした。シャークノーズの内側にも、微細なデコラインのグラフィックを用い、作動時にだけ柔らかく発光する仕掛けを隠した。

Vision BMW ALPINAVision BMW ALPINA

インテリアは、空間や素材の質、技術の統合への配慮を含めて「建築的な明快さ」を重視した。6度のスピード・フィーチャー・ラインは室内にも続き、上側と下側で色の区分を作る。フルグレインレザーを用い、デコラインに着想したステッチを合わせている。

運転支援の設定としては、標準の「BMWコンフォート」を超える「Comfort+」を継続し、ドライバーの快適性が走りの速さにつながるという考えを反映した。ダッシュボードにはBMWパノラミックiDriveを搭載し、新しい乗員用スクリーンも含めて、BMW ALPINA専用に作り込んだデジタルのユーザーインターフェース言語を用いるとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アルピナ

BMW

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews