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F1デザイナー監修『GR86/BRZ』向け「エイドロ」エアロパーツが日本上陸、正規販売を開始

F1デザイナー監修の『GR86/BRZ』向けエイドロ・エアロパーツ
  • F1デザイナー監修の『GR86/BRZ』向けエイドロ・エアロパーツ
  • F1デザイナー監修の『GR86/BRZ』向けエイドロ・エアロパーツ
  • F1デザイナー監修の『GR86/BRZ』向けエイドロ・エアロパーツ
  • フロントバンパー＋カーボン製リップ＋アイライン
  • カーボン製サイドスカート
  • AT-M3 モータースポーツウイング＋カーボン製リアディフューザー
  • カーボン製リアディフューザー＋AT-M3 モータースポーツウイング
  • F1デザイナー監修の『GR86/BRZ』向けエイドロ・エアロパーツ

カリフォルニアを拠点とするプレミアムエアロブランド「エイドロ（adro）」のトヨタ『GR86』/スバル『BRZ』向けエアロパーツが、大阪府のコンプリートカー専門店・サンヤードを通じて国内正規販売されることになった。

「エイドロ」の『GR86/BRZ』向けエアロパーツ装着車

エイドロはF1マシンの空力設計を経験したデザイナーが開発を指揮するブランドで、3Dスキャンと数値流体力学（CFD）解析を活用した製品開発が特徴。アメリカやヨーロッパのカスタムシーンでも高い評価を得ており、純正ボディラインとの調和を保ちながら走行性能の向上も追求している。

今回取り扱いが開始されるのは、トヨタ『GR86』（ZN8 2021年10月～）およびスバル『BRZ』（ZD8 2021年7月～）に対応した複数のエアロパーツだ。

F1デザイナー監修の『GR86/BRZ』向けエイドロ・エアロパーツF1デザイナー監修の『GR86/BRZ』向けエイドロ・エアロパーツ

フロントバンパーセットはフロントバンパー・カーボンリップ・アイラインで構成され、低くワイドなスタンスとシャープなルックスが両立されている。フロントバンパーにはウインカーが装備されていないため、ヴァレンティ製ウインカーミラーが同梱された車検対応パッケージも用意されている。

サイドスカートには不純物を含まない100％リアルカーボンファイバーが採用されており、GR86純正のプレスラインを活かした造形と精密なフィッティングが特徴とされる。

リヤディフューザーは職人の手作業で仕上げられたリアルカーボン製で、マフラー出口部が純正より拡大して設計されており、多様な社外マフラーとの組み合わせにも対応する。

AT-M3 モータースポーツウイング＋カーボン製リアディフューザーAT-M3 モータースポーツウイング＋カーボン製リアディフューザー

ウイング「AT-M3 モータースポーツウイング」はカーボン素材製で、180km/hで約105kgのダウンフォースを発生。8段階の角度調整が可能で、ストリートからサーキットまで対応する競技用部品として位置づけられている。

税込み価格はフロントバンパーセット（未塗装バンパー＋カーボンリップ＋未塗装アイライン）が22万円、ウインカーミラー付き車検対応パッケージが28万6000円、サイドスカート（カーボン）が16万5000円、リヤディフューザー（カーボン）が17万6000円、AT-M3 モータースポーツウイングが38万5000円。なお、上記価格には海外からの輸送費用および輸入消費税が別途加算される。海外取り寄せ品のため、納期は1～2ヶ月程度が目安とされている。

サンヤードでは販売のほか、塗装・取り付け、新車・中古車ベースでのコンプリートカー販売までワンストップで対応するとしている。

F1デザイナー監修の『GR86/BRZ』向けエイドロ・エアロパーツF1デザイナー監修の『GR86/BRZ』向けエイドロ・エアロパーツ
《ヤマブキデザイン》

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