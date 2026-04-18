HKS『GR86/BRZ』用コールドエアインテークキット補修部品、2アイテムが発売

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）から、トヨタ『GR86』およびスバル『BRZ』向けに販売している「コールドエアインテークキット」の補修部品として、「エアクリーナーカバー」と「ステッカー」の販売が開始された。

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対象となる車種は、FA24エンジンを搭載したトヨタ・GR86（ZN8 2021年10月～）/スバル・BRZ（ZD8 2021年8月～）。経年劣化などによってエアクリーナーカバーやカバーに貼付されたステッカーが損傷した場合の交換用として使用できる。

コールドエアインテークキットは、HKSが展開するインテークシリーズ製品。同社の「スーパーパワーフロー」と呼ばれる高性能エアクリーナーを専用ボックスで覆う構造を採用しており、エンジンに取り込む空気の温度を低く保つことで吸気効率を高める仕組みになっている。

HKS『GR86/BRZ』用コールドエアインテークキット補修部品「エアクリーナーカバー」と「ステッカー」が発売

最新の車両では、エンジンルーム内の熱によって吸気温度が上昇すると、車両側がパワーを自動的に抑制する制御が働く場合があるため、こうした温度管理が重要とされる。専用ボックスはカーボン素材などを採用し、エンジンルーム内での見た目にもこだわった設計だ。

今回設定された補修部品の税込み価格は、ステッカーが付属するエアクリーナーカバーが1万3200円、ステッカー単体が2420円となっている。