レイズ最強Rシリーズに新設定！グラムライツ「57NR LIMITED II」が放つ本気の存在感

レーシングシーンで輝かしい実績を持つレイズのグラムライツ・Rシリーズ。その中でも最強をうたう57NRに設定された「57NR LIMITED II」の魅力に迫る。

◆グラムライツ57NR LIMITED IIはダブルタイトル記念の特別仕様

RAYS グラムライツ 57NR LIMITED II

グラムライツのRシリーズには57NR、57CR、57DR、57XRと、モータースポーツシーンで高く評価されるモデル群が数多くラインアップされている。中でも10本スポークを備えた57NRは、応力分散に優れ高い剛性を備えることから、Rシリーズ最強をうたうモデルだ。そんな戦うホイールである「57NR」には派生モデルのリミテッド仕様が用意されているが、新たに追加設定されたのが「57NR LIMITED II」だ。

基本設計はベースモデルの「57NR」を踏襲しつつ、セミグロスブラックのベースカラーに3色のメタル調スポークステッカーを組み合わせたレーシーなデザインを採用しているのが「57NR LIMITED II」の特徴だ。設定されるカラーはフロストレッド、フロストブルー、フロストグリーンの3色。それぞれのスポークステッカーには意味が持たされている。2024年シーズンには「57NR」を履いたマシンがD1GP、さらにはFDJのドリフトタイトルをそれぞれ獲得している。艶感を抑えたスポークステッカーは、タイトルマシンが用いていたイメージカラーを採用しているのだ。

RAYS グラムライツ 57NR LIMITED II

具体的には、D1GPのチャンピオンマシンに用いられたイメージカラーがブルー（フロストブルー）、一方のグリーン（フロストグリーン）はFDJの優勝マシンに用いられていたカラーリングだ。ドリフトの世界で頂点を獲った車両の足もとに「57NR」が使われたことを記念した、ダブルタイトル記念カラーであることがスポークステッカー付属の理由になっている。さらにベースカラーであるレッド（フロストレッド）は、スパルタンな走りをイメージするカラーとして導入された。この3色を自由にチョイスして足もとに取り入れられるのが同モデルの魅力だ。走りのパフォーマンスをデザインやカラーリングで表現できるモデルとなっているのが「57NR LIMITED II」ならではだろう。

◆セミグロスブラック採用で幅広いカスタムにマッチ

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加えて、ベースカラーとして採用されたセミグロスブラックも、ベースモデルである「57NR」には設定されていなかったカラーだ。すでに「57NR」にはリミテッドモデルとして「57NR LIMITED」がラインアップされているが、こちらは印象的なクロームカラーをまとった特別なモデルで、さらに蛍光イエローステッカーを付属し、ドリフトシーンを思わせるド派手な足もとコーディネートを完成させるには絶好のモデルとなっている。

一方で「57NR LIMITED II」は、あえて派手さを抑えたセミグロスブラックを採用。テカリを抑えたセミグロスカラーで、落ち着いた漆黒のイメージを前面に押し出した。どんなカスタムスタイルにも合わせやすいセミグロスブラックは、実は幅広いユーザーから待望されていたカラーでもある。「57NR」をより幅広い層に使ってもらうための戦略的なカラーチョイスだった側面もあるだろう。

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もちろんブラックは競技を連想させる色でもあり、力強いスポーツホイールのイメージはそのままに、新しい「57NR」の魅力を引き出すカラーとなった。先に紹介したスポークステッカーとの組み合わせによって、よりオリジナリティを前面に押し出せる特別モデルとなっている。

加えて、デザイン面ではリム外周部分にgram LIGHTSの鋳出し文字をレイアウトしているのも質感の高さを感じさせるポイントだ。立体感を強く感じさせるブランドロゴが、パフォーマンスの高さと同時に高いデザイン性も印象づけている。

◆57NRの高剛性を支える設計と先進技術に注目

RAYS グラムライツ 57NR LIMITED II

さて、ここまでは「57NR LIMITED II」に投入されたリミテッド仕様のデザイン性に言及してきたが、「57NR」の魅力はもちろんそのパフォーマンスの高さにある。そこであらためて、ベースモデルである「57NR」から踏襲されるスポーツホイールとしての魅力を紹介していこう。

「57NR」の基本フォルムは、10本スポークによるバランスの良いデザインだ。これは単なるデザイン性の追求だけではなく、応力分散に優れ、路面からの入力を的確に受け止めることができる構造でもある。まさに機能美と呼べるデザインなのだ。ドリフトなどのモータースポーツの世界では、ホイールに強い入力が加わる場面も多い。そうした状況でも高い剛性で受け止められることが、「57NR」を最強と呼ぶ理由のひとつになっている。さらに細部を見ると、剛性を高めるための処理が投入されている点にも注目したい。

RAYS グラムライツ 57NR LIMITED II

その代表的なポイントが、リム内側にあるC-FORMと呼ばれる意匠だ。これはスポークとスポークの間に凹凸形状を用いたのが特徴で、強い力が加わった際にもホイールの真円を保つために効果的に働く構造だ。重量増を最小限に抑えつつ、剛性アップに寄与する注目の処理となっている。さらに高強度化技術であるH.S.PLUSと呼ばれる工法の採用も、同モデルの特徴のひとつだ。ホイールのインナーリムをさらに鍛え上げるこの工法は、インナーリムに特殊加工を施すことで、引張応力と圧縮応力のバランスをコントロールし、重量を増加させることなくインナーリムを強化できるのが特徴だ。

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また、タイヤを組んでしまうと見えない部分ではあるが、ビードシート部にはローレット加工が施されている。強烈なトラクションを受けた際にタイヤとホイールがズレるのを防いでいるのも、本気のスポーツ仕様であることの証となっている。

戦うホイールとしてのパフォーマンスを高めるためには、剛性、強度、軽量を併せ持つ必要がある。そんな相反する性能を先進技術によって高いレベルで両立しているのが「57NR」、そして「57NR LIMITED II」の魅力でもあるのだ。

◆走りも見た目も妥協しない特別なスポーツホイール

RAYS グラムライツ 57NR LIMITED II

モータースポーツシーンの最前線で活躍し、高いパフォーマンスを発揮し続けるグラムライツ「57NR」。そのドリフトでのダブルタイトル獲得を受けて新たに登場した「57NR LIMITED II」は、ベースモデル譲りの高いパフォーマンスはそのままに、デザイン性も磨き上げた注目のリミテッドモデルだ。スポーツホイールに求められる機能と存在感、その両方を高次元で手に入れたいユーザーにとって、見逃せない1本となるだろう。