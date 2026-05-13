レイズ VOLK RACING TE37が30周年！ 4WD乗りに刺さる特別仕様『Ultra LARGE P.C.D.』の魅力

レイズを代表する鍛造ホイール「VOLK RACING TE37」が30周年を迎えた。注目は4WD向けの特別仕様「VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY」だ。

◆TE37の30周年を飾る4WD向けアニバーサリーモデル

VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY STICKER Ver.（ホワイト）× トヨタ ランドクルーザー250

30周年を記念し2026年をアニバーサリーイヤーと位置付けているレイズは、まずTE37の30周年記念モデルをリリースした。用意されたのは「VOLK RACING TE37 SAGA S-plus 30th ANNIVERSARY」「VOLK RACING TE37 SONIC 30th ANNIVERSARY」、そして4WD向けの「VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY」の3モデル。ここではラージP.C.D.モデルである「VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY」に注目した。

TE37が生まれたのは1996年。そのルーツとなるのは、1993年に登場したIMSA（北米のスポーツカーレースシリーズ）向けのレーシングホイール「ボルクレーシングGTP」だ。すでにこの時点で6本スポークを採用し、現在のTE37へとつながる系譜が作り上げられていた。

1995年にはJTCC（全日本ツーリングカー選手権）／BTCC（イギリスツーリングカー選手権）のレーシングホイールとして「Touring Evolution」が登場する。このモデル名であるTouring Evolutionこそが“TE”のネーミングの原点となった。なお37は初代モデルが15インチ・6J設定で3.7kgだったことに由来する。

そんなリアルレーシング由来のモデルであるTE37が、満を持して市販化されたのが1996年のこと。モータースポーツの世界で1ピース鍛造ホイールを提案してきたレイズが、市販モデルにも1ピース鍛造を投入し、新しい時代のスポーツホイールをアピールしたのだった。

◆6本スポークを守り続けたTE37の進化

VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY STICKER Ver.（ホワイト）

TE37のその後の活躍と市販モデルとしての人気は、読者の皆さんもご存じの通りだ。パフォーマンスアップのための進化や派生モデル、バリエーションの追加を長年続けてきたが、ストレート形状の6本スポークというベースフォルムはかたくなに守り続け、いまではスポーツホイールの定番デザインとなっている。

そんなTE37が30周年を迎えたタイミングで登場したのが、今回のアニバーサリーモデルだ。先にも紹介した通り「VOLK RACING TE37 SAGA S-plus 30th ANNIVERSARY」「VOLK RACING TE37 SONIC 30th ANNIVERSARY」「VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY」を一気にリリース。適合車種を幅広くカバーするアニバーサリーモデルを用意したのも、初代以来多くのユーザー層を獲得してきたTE37らしいアプローチだ。

VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY MACHINING Ver.（ブロンズ）

3モデルの中でここで注目したのは「VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY」。4WDなどに向けて設定されているラージP.C.D.モデル「VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D.」をベースにした同モデルだ。

実はラージP.C.D.は30年前のTE37のラインアップには存在していなかった設定である。TE37はスポーツホイールというジャンルを拡大し続け、当初からサイズラインアップを幅広く揃えたことも特徴だった。その後の進化の過程でスポーツホイールとしてカバーする範囲を4WDにまで広げ、ラージP.C.D.を用意したのもTE37らしい選択だったといえるだろう。

ヘビーデューティな仕様の4WDの足もとを、1ピース鍛造の軽量・高剛性が支えるというホイールセレクトを完成させ、4WDとTE37というコンビネーションを確立した。30thアニバーサリーモデルの登場は、あらためて4WDとTE37の親和性を感じさせる。

◆往年のTE37を思わせるカラーと特別なディテール

VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY MACHINING Ver.（ホワイト）

ここからは各部のデザインについて紹介していこう。アニバーサリーモデルの特徴は、まずカラーリングにある。デビュー当時からラインアップされているホワイトとブロンズ（アルマイト）の2色を用意。30年前のスポーツホイールの定番カラーといえばホワイトであり、TE37と聞いて多くのファンが思い浮かべる色がブロンズであることから、この2色が選ばれた。

VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY MACHINING Ver.（ホワイト）

さらにアニバーサリー仕様のポイントになるのが、ブルーのエアバルブの採用だ。デビュー当時のTE37は、ホワイトカラーのモデルにブルーのロゴを用い「レイズブルー」と呼ばれるイメージ戦略を展開していた。ブルー＝レイズを強く印象付けたことは、往年のファンなら記憶にあるのではないだろうか。そんなレイズブルーへのオマージュとして採用されたのが、ブルーのエアバルブだ。もちろん新しいユーザー層には、新鮮なカラーコンビネーションとして映るだろう。

VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY MACHINING Ver.（ホワイト）

さらに30thアニバーサリーモデルには、マシニングとステッカーの2つのバージョンが用意されている。マシニングバージョンは、スポークフェイス面にVOLK RACINGとRAYSのロゴをマシニング処理しているのが特徴。同社の特許技術であるA.M.T.を用いた仕上げで、特別仕様らしい精密感を演出している。またリムフランジ部分にも30th ANNIVERSARYの文字がマシニングで刻まれ、所有する喜びを高めてくれる。

VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY STICKER Ver.（ブロンズ）

一方のステッカーバージョンは、ブロンズカラーにはブラックのステッカー、ホワイトカラーにはブルーのステッカーを付属する。少しレトロな雰囲気を備えたスタイリングは、初代TE37を思わせるデザインとなった。

「VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY」は、他のアニバーサリーモデルに対してスポークサイズなどが異なることもあり、ロゴの大きさも独自に設定され、デザイン上のバランスが整えられている点にも特別感がある。リムフランジ部分への30th ANNIVERSARYのマシニング処理は、ステッカーバージョンにも同様に施されている。

VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY STICKER Ver.（ブロンズ）

また「VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY」は、往年のモデルを現代に蘇らせる単なる復刻モデルではない。現代の最先端技術を注ぎ込んだ最新スペックのホイールに、往年のデザインエッセンスを再現したアニバーサリーモデルであることも大きな特徴だ。パフォーマンス面でも先端の性能を備えているため、ヘビーに使いこなすユーザーにも安心して選べる本物志向のホイールとなっている。

◆4WDの足もとにTE37の30年を履く

VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY MACHINING Ver.（ホワイト）

ストレートな6本スポークデザインと、1ピース鍛造による軽量・高剛性でハイパフォーマンスホイールの定番となったレイズのTE37。その中でも4WD向けホイールとして特別な存在となっているラージP.C.D.モデルに用意された30thアニバーサリーモデルが「VOLK RACING TE37 Ultra LARGE P.C.D. 30th ANNIVERSARY」だ。

4WDの足もとにTE37の30年の歴史を履きこなす。そんな特別な価値を備えた1本として、往年のファンにも新しいTE37ユーザーにも強く響くモデルとなった。