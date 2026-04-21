プラドのカーオーディオを大幅刷新！ 3ウェイ化と埋め込みサブウーファーで理想の音へ［car audio newcomer］by SOUND WAVE　後編

オーディオの進化を楽しんできた澤村さんのトヨタ『プラド』。今回はラゲッジの使い勝手向上も見据え、茨城県のSOUND WAVEで「大幅なリメイク」を実施した。

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◆ラゲッジの使い勝手を高めるため、サブウーファーを右サイドウォールへ埋め込み

3ウェイスピーカーにパワードサブウーファー、さらにDSPアンプまで組み合わせ、いきなり充実したシステムを完成させた澤村さん。その高音質ぶりに大いに満足していた。

「でも1年ぐらい経ったころ、もっといい音にできないだろうかと思い始めたんです。同時に取り付け方法も進化させたいと考えるようになりました。そうしてシステムアップを意識するようにはなっていたのですが、現実的にはリメイクの時期までは決めていませんでした」

そんなときにひとつのきっかけになったのが、ラゲッジの使い方だった。キャンプ好きの澤村さんは、アウトドアレジャーに出かける際、ラゲッジにギア類を満載することも多い。そこでラゲッジに設置していたパワードサブウーファーを移設したいと考えていた。

「ショップで相談してみたところ、これまでのパワードサブウーファーではなく、ユニットタイプのサブウーファーを使って、荷室のじゃまにならない右サイドウォールへ埋め込んで取り付けるプランになりました。ユニットにはブラムのSUPER SUB12を選び、インストールをオーダーしたんです」

さらに同じころ、サウンドウェーブでブラムの新しいスピーカーであるシグネチャー・マルチックス・バレルの試聴会が開かれることになった。澤村さんもその試聴会を訪れることにした。

「そのときに聴いたバレルの音がすごく良かったんです。繊細で歯切れも良く、人の声の鮮明さも素晴らしいスピーカーでした。またツイーターが複数種類あって、聴き比べながら違いを体感できたのも楽しい経験でした」

◆試聴会で理想のスピーカーに出会い、その日のうちに交換プランを決定

試聴会で音の良さを体感したブラムのシグネチャー・マルチックス・バレル。そのサウンドはもちろん、デザイン性にも惚れ込み、試聴会当日にはすでに購入を決めることになる。

「選んだユニットはAMT1（ツイーター）、MB3（ミッドレンジ）、MB6P（ミッドバス）の3ウェイです。取り付けはツイーターとミッドレンジをAピラー加工して装着し、ドアはインナー取り付けにしてもらうことに決めました」

こうしてサブウーファーのインストールに加え、フロント3ウェイ【のリニューアルを実施】。ユニット選びから取り付けまで見直した結果、プラドはフルリメイクと呼べる内容となり、まったく新しいカーオーディオシステムへと進化することになった。

リメイクを果たした澤村さんのプラドは、その後も少しずつ進化を続けて完成度を高めている。そのひとつがパワーアンプだ。

「アンプにはARCオーディオの1000.6とX2 650.1を導入することにしたんです。これで大好きなバレルのサウンドを、さらに引き出せると考えました」

取り付けではラゲッジを使えないため、運転席と助手席のシート下を巧みに活用。実際にインストールしてシステムを完成させると、サウンドは大きく進化した。

「パワーアンプを取り付けたところ、スピーカーの音が一段とレベルアップしたんです。例えば人の声が目の前で話しているようにリアルになったのも、そのひとつです。全体的にとても気持ちの良い音に進化したので、大満足のシステムアップになりました」

◆大好きなオーケストラを車内で再現するため、理想の音を追求

現在では音楽を聴きながらのドライブが大好きになった澤村さん。しかし以前は、それほど運転が好きではなかったという。

「前は“通勤で必要だからクルマに乗っている”という感覚が強かったんです。でもオーディオをシステムアップして高音質になると、クルマに乗る時間も大幅に増えました。ドライブするのも楽しくなりました。それでも物足りなくなると、自宅のガレージでクルマに乗り込んで音楽を聴くこともあります。1時間、2時間と聴き続けてしまうこともあるんです」

澤村さんがよく聴くのはオーケストラ。もともとはゲーム音楽がきっかけだったが、ドラクエの演奏会などに足を運ぶようになってから、オーケストラの魅力に強く惹かれるようになった。

「今ではサウンドウェーブの根本社長と一緒にコンサートへ行くこともあり、オーケストラを生で聴く機会も増えました。生で聴く楽器の音は本当に気持ちいいですね」

そんな生演奏に触れることで、カーオーディオに対する思いもさらに強くなるという好循環が生まれている。

「オーケストラの音は低音から高音までレンジが広く、バランスを取るのが難しいです。カーオーディオで再現するのは非常にハードルが高いこともわかってきました。でも、いろいろと進化を繰り返してきたことで、今ではかなり理想の音に近づいていると思います」

最近は仕事用として所有しているもう1台の日産『セレナ』でも、オーディオのグレードアップを計画中。毎日仕事で乗るクルマだからこそ、長い運転時間を良い音で快適に過ごしたいと考えているのだという。プライベートはもちろん、仕事の時間まで高音質な環境で満たしたい。澤村さんはカーオーディオのシステムアップの楽しさに、すっかり魅了されているようだ。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務した。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連など幅広い分野で執筆を手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も務めた。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。