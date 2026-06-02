ランドクルーザー「FJ」、横浜ゴムの「ジオランダー A/T G94」新車装着…海外仕様車

横浜ゴムは6月2日、トヨタ自動車が「ランドクルーザー」シリーズの新型車として発売したSUV『ランドクルーザーFJ』の新車装着（OE）用タイヤとして、「ジオランダー A/T G94」の納入を開始したと発表した。

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「ランドクルーザーFJ」は世界各国で販売されており、「ジオランダー A/T G94」はアジア（日本向け車両を除く）・中東・中南米・アフリカ向けの車両に装着される。装着サイズは265/65R17 112Sだ。

「ジオランダー A/T G94」はSUV用オールテレーンタイヤで、舗装路から未舗装路まで様々な路面を走破するユーティリティ性能に加え、低燃費性能・快適性能・安全性能をバランスよく備えている。

横浜ゴムの「ジオランダー」シリーズのオールテレーンタイヤはこれまでもトヨタ自動車のSUVに採用実績があり、近年では「ジオランダー A/T G31」が「ランドクルーザー250」や「4ランナー」に装着されている。

横浜ゴムは2024年度から2026年度の中期経営計画「ヨコハマ・トランスフォーメーション2026（YX2026）」において高付加価値品比率の最大化を掲げており、グローバルフラッグシップタイヤブランド「アドバン」およびSUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「ジオランダー」の新車装着推進をその柱の一つとしている。