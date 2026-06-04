トヨタ『クラウン』からの給電でDJブース運営、「MAJ NIGHT PULSE DRIVE」を渋谷で開催…6月8‐13日

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）は、授賞式に向けた6月5日（金）～13日（土）を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」として、お台場・青海エリアを中心に東京各地で多彩なイベントを開催する。

同期間中の6月8日（月）～13日（土）に、渋谷のShibuya Sakura Stageの多機能型イベントスペース「BLOOM GATE」にて、『TOYOTA GROUP presents MAJ NIGHT PULSE DRIVE supported by 東急不動産』の開催が決定した。

「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとするMAJは、6月13日（土）にトヨタ アリーナ トウキョウで授賞式を開催。ウィーク期間中は渋谷・六本木など東京各地でライブステージ、ショーケース、セミナーなど多彩なイベントが行われる。

ブルーム ゲートでは日中、MAJ 2026の世界観を体感できる映像やディスプレイを展示。各日18:00以降はDJによるパフォーマンスを実施する。

本イベントの最大の特徴は、トヨタ『クラウン（スポーツ）』からの給電によってDJブースを運営する点だ。実際に給電する様子を来場者が直接見ることができ、「音楽×モビリティ×サステナブル」を体感できる内容となっている。

DJプログラムは、

・8日（月）18:00～21:00 ゆけむりDJs

・9日（火）18:00～21:00 ラムライダー／UNA+MATCHA

・10日（水）18:00～21:00 DJ REN／BİBİYUA

・11日（木）18:45～20:45 DJ TARO ゲスト：田中知之（FPM）

・12日（金）19:00～22:00（予定） 調整中

なお、DJプレイは12日（金）までで、13日（土）は実施しない。

期間中にはラジオ番組「GARAGE COLLECTIVE」（J-WAVE81.3FM）の公開放送なども予定されている。

Shibuya Sakura Stageでは6月1日（月）より、MAJ 2026による館内ジャックも展開中だ。

イベントの主催はトヨタグループ、協力は東急不動産。MAJ 2026は経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）の協力のもと、東京都や江東区、渋谷区などの後援を受けて開催される。