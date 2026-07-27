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トヨタ・クラウン・クロスオーバー 改良新型、米国で先行発表…第5世代ハイブリッド新搭載

・米国向けトヨタ・クラウン改良新型はXLE・リミテッド・ナイトシェードグレードに第5世代トヨタハイブリッドシステム（THS 5）を搭載。

・最上位のプラチナグレードにはハイブリッドMAXパワートレインを継続採用し、340馬力・400lb.-ftのトルクを発生する2.4リッターターボエンジンと6速ATを組み合わせる。

・全グレードにAWDを標準設定し、新色「インクド（ブラック）」の追加や内外装の刷新、12.3インチのデジタルメーターとマルチメディアシステムを全車標準装備する。

トヨタ・クラウン・クロスオーバー 改良新型（米国仕様）
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トヨタ自動車は、『クラウン』（クロスオーバー）の改良新型を米国で先行発表した。

【画像】トヨタ・クラウン・クロスオーバー 改良新型（米国仕様）

全グレードに標準AWD（全輪駆動）を設定し、XLE・リミテッド・ナイトシェードの3グレードに第5世代トヨタハイブリッドシステム（THS 5）を搭載するなど、パワートレインと内外装を中心に変更した。

■外装デザインを変更

トヨタ・クラウン・クロスオーバー 改良新型（米国仕様）トヨタ・クラウン・クロスオーバー 改良新型（米国仕様）

外観では、新たに彫刻されたリアバンパーを採用し、よりシャープなシルエットを実現した。ボディカラーには新色「インクド（ブラック）」を追加し、オキシジェンホワイト・ブロンズエイジ・ヘビーメタル・フィニッシュラインレッド・ストームクラウドと合わせて6色を設定する。HEVおよびAWDバッジはサテン仕上げに変更された。

プラチナグレードには、スポーティな赤いブレーキキャリパーとブラックのベルトウィンドウサラウンドを標準装備する。バイトーンペイントは刷新され、ブラックルーフに対してトランクをボディカラーと統一した。ナイトシェードエディションには新たにブラックバッジオーバーレイを追加し、ダークな雰囲気をさらに強調している。

■内装の充実

リミテッドグレードにはサドルタン色のフルレザーシートを新設定し、プラチナグレードにも同色を追加した。ブロンズエイジの外装色との組み合わせも選択可能となった。

■装備・コネクティビティ

トヨタ・クラウン・クロスオーバー 改良新型（米国仕様）トヨタ・クラウン・クロスオーバー 改良新型（米国仕様）

全グレードに19インチホイールを標準装備し、21インチも選択可能。12.3インチデジタルメータークラスターと12.3インチトヨタオーディオマルチメディアタッチスクリーンを全車標準装備する。ワイヤレスQiチャージャー、複数のUSB-Cポート、デュアルゾーンクライメートコントロール、前席ヒーター・ベンチレーション、後席ヒーター、ヒーテッドステアリングホイールも標準装備する。

リミテッド・ナイトシェード・プラチナには固定式パノラミックムーンルーフと11スピーカーのJBLプレミアムオーディオシステムを標準装備。プラチナとリミテッドにはパノラミックビューモニターを追加し、プラチナにはさらにヘッドアップディスプレイと電動チルト・テレスコピックステアリングホイールを設定する。

コネクティビティ面では、OTA（無線）アップデート、デュアルブルートゥース接続、ワイヤレスのApple CarPlayおよびグーグルAndroidAutoに標準対応する。セーフティコネクト・サービスコネクト・リモートコネクトは5年間の試用期間、ドライブコネクトは3カ月、Wi-Fiコネクトは30日間または3 GBの試用期間が付帯する。リモートコネクトの試用または契約中は、リミテッドおよびプラチナグレードでデジタルキーを利用できる。

■パドルシフトとTHS 5を新採用

トヨタ・クラウン・クロスオーバー 改良新型（米国仕様）トヨタ・クラウン・クロスオーバー 改良新型（米国仕様）

改良新型では、XLE・リミテッド・ナイトシェードの各グレードにパドルシフターとTHS 5を新たに採用した。THS 5は2.5リッターガソリンエンジンと2基のモータージェネレーターをCVT（無段変速機）を介して組み合わせ、ハイブリッドバッテリーを効率よく充電する。電子制御ブレーキシステムが回生ブレーキと油圧ブレーキをシームレスに協調制御し、電気エネルギーの回収効率を高める。

■最上位プラチナはハイブリッドMAX継続搭載

最上位のプラチナグレードには、ハイブリッドMAXパワートレインを引き続き専用設定する。2.4リッターターボエンジンとダイレクトシフト6速ATを組み合わせ、システム合計出力340馬力、トルク400lb.-ftを発生する。フルタイム電子制御AWDとeアクスルにより、前後輪への駆動力を常時最適配分し、力強い走りと安定した乗り心地を両立する。

■走行モードとサスペンション

全グレードにノーマル・エコ・スポーツ・カスタムの4つのドライブモードを設定する。プラチナグレードにはリアコンフォートモードも追加され、後席乗員の快適性を優先したサスペンション制御を行う。サスペンションはフロントにマクファーソンストラット、リアにマルチリンクを採用。XLE・リミテッド・ナイトシェードにはスイングバルブ式ショックアブソーバーを装備し、プラチナグレードにはAVS（アダプティブバリアブルサスペンション）を搭載する。

《森脇稔》

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