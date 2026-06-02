取り付け簡単、自動ロール式サンシェード「K-SSD07」発売

カー用品ブランドMAXWINから、フロントガラスのサイズに合わせて吸盤角度とロール長さを自由に調整できる高遮光・高耐久サンシェード『K-SSD07』が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み4980円前後。

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『K-SSD07』は、取り付けが簡単な自動ロール式サンシェード。外側にチタンシルバーコーティングが施され、420Dオックスフォード生地との二重防御構造により、99％のUVカット性能が備わっている。

吸盤の角度とロールの長さを自由に調整できる設計が採用されており、軽自動車からセダン・SUVまで99車種以上に対応。伸縮範囲は幅70～140cm・長さ120cmまでとなっている。

MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」

フレームにはアルミニウム合金製のボール構造が採用されており、炎天下の高温環境でも変形しにくい高耐久設計となっている。直射日光を遮ることで車内温度の上昇が抑えられ、エアコンへの負荷軽減による省燃費効果も期待できる。

また、外から車内が見えにくくなる遮光効果により、プライバシー保護や盗難防止といった防犯対策のほか、車中泊・仮眠時の目隠し、災害時の緊急避難時にも活用できるとしている。

本体サイズは80×6×3cm、重量は約920g。素材は420Dオックスフォード生地で表面シルバー・裏面ブラックの配色となっている。サンシェード本体×1のほか、ボールジョイント吸盤×2、フック×2が同梱。