ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

取り付け簡単、自動ロール式サンシェード「K-SSD07」発売

MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」
  • MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」
  • MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」
  • MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」
  • MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」
  • MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」
  • MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」
  • MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」
  • MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」

カー用品ブランドMAXWINから、フロントガラスのサイズに合わせて吸盤角度とロール長さを自由に調整できる高遮光・高耐久サンシェード『K-SSD07』が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み4980円前後。

【画像全8枚】

『K-SSD07』は、取り付けが簡単な自動ロール式サンシェード。外側にチタンシルバーコーティングが施され、420Dオックスフォード生地との二重防御構造により、99％のUVカット性能が備わっている。

吸盤の角度とロールの長さを自由に調整できる設計が採用されており、軽自動車からセダン・SUVまで99車種以上に対応。伸縮範囲は幅70～140cm・長さ120cmまでとなっている。

MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」

フレームにはアルミニウム合金製のボール構造が採用されており、炎天下の高温環境でも変形しにくい高耐久設計となっている。直射日光を遮ることで車内温度の上昇が抑えられ、エアコンへの負荷軽減による省燃費効果も期待できる。

また、外から車内が見えにくくなる遮光効果により、プライバシー保護や盗難防止といった防犯対策のほか、車中泊・仮眠時の目隠し、災害時の緊急避難時にも活用できるとしている。

本体サイズは80×6×3cm、重量は約920g。素材は420Dオックスフォード生地で表面シルバー・裏面ブラックの配色となっている。サンシェード本体×1のほか、ボールジョイント吸盤×2、フック×2が同梱。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

MAXWIN

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews