マグネット着脱・最大40時間再生、MAXWINのバイク用インカム『MF-BT22-PRO』がMakuakeで先行販売

カー用品・バイク用品ブランドのMAXWINが、クラウドファンディングサービス・Makuakeにて、MUFUシリーズ初となるバイク用インカム『MF-BT22-PRO』の先行販売を5月28日より開始した。先行販売期間は6月29日まで。

【画像】MAXWINのバイク用インカム『MF-BT22-PRO』

MF-BT22-PROの最大の特徴は、マグネット式ベースを採用したワンタッチ着脱機構だ。スピーカー配線の抜き差しが不要で、充電時の煩わしい着脱作業が解消されている。強力マグネットが採用されているため、走行中の振動で外れる心配もない。

1150mAhのバッテリーが搭載されており、音楽・通話の連続使用時間は最大40時間、待機時間は約500時間となっている。長距離ツーリングでも安心して使えるスペックだ。

音質面では、高性能マグネット・三層複合ダイヤフラム・カーボンタンピング素材が採用され、低音から高音までクリアに再生できる設計となっている。また、CVCスマートノイズキャンセリング技術（ENC相当）が搭載されており、高速走行中でもクリアな通話が可能だ。

ナビ音声・通話・音楽を同時出力するミキシング機能も搭載されている。音声アシスタント、自動電話応答、音楽共有機能も備わっており、走行中の情報を聞き逃しにくい構成となっている。

接続面では、ブルートゥースV6.0が採用され、MUFU製品同士はもちろん他社製インカムとの1対1接続に対応するユニバーサル機能が搭載されている。さらに、同モデルで最大20人まで同時接続できるトランシーバーモードも備わっており、グループツーリングでの活用が想定されている。

デザイン面では4種類のLEDモード（単色モード、自動カラーチェンジ、ブリージングライトモード、音楽連動モード）が搭載されており、ワンタッチで切り替えられる。防水レベルはIP67で、動作温度範囲は－20度～60度となっている。本体サイズは約93.5×43.5×19mm、重量は約53.8g。

カラーはブラックとホワイトの2色が用意されている。メーカー希望小売価格は1万6500円（税込）。Makuakeでの先行販売では、超絶早割（40％オフ・限定50個）が9900円（税込）、超早割（38％オフ・限定50個）が1万230円（税込）で提供されるほか、2個セットでも超絶早割（42％オフ・限定50個）や超早割（41％オフ・限定50個）などが用意されている。