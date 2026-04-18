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電源・水道不要でどこでも洗車！ 折りたたみバケツ一体型「モバイルシャワー」が進化

折りたたみ式バケツ一体型モバイルシャワーのアップグレードモデル『G-MSWH02』
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カー用品ブランドMAXWINが、折りたたみ式バケツ一体型モバイルシャワーのアップグレードモデル『G-MSWH02』の販売を開始した。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み9900円前後。

【画像】折りたたみ式バケツ一体型モバイルシャワー『G-MSWH02』

「G-MSWH02」は、充電式のため電源も水道も必要とせず、コンパクトに持ち運びできる洗車に特化した折りたたみ式バケツだ。内蔵する2000mAhのリチウムイオン電池で動作するため、コンセントがない場所でも使用できる。バケツ式の給水タンク（容量約12リットル）を採用しているため、水道のない屋外やキャンプ場でもすぐに使い始められる。満充電での連続使用時間は約30～35分だ。

前モデルからの主な進化点は、4in1ノズルとキャスターの標準装備だ。ノズルはくるっと回すだけで水流を切り替えられ、手元での操作も可能。キャスター標準装備で、本体を床の上で転がして移動させることができる。

洗車だけでなく、ベランダの床や網戸、自転車、キャンプ用品など、日常のさまざまな場面での使用を想定した製品で、吐出圧力は0.5MPa、最大吐出水量は2L/分。強すぎない水圧で、デリケートな対象物にも使いやすい設計となっている。

本体重量は約2.7kgで、ホース長は約3m。折りたたむと厚さ約14cmになり、収納場所を取らない。防水性能はIPX4で、使用中に多少の水がかかっても問題ない。40度までの温水にも対応しており、寒い季節や防災用途にも活用できる。充電はUSB Type-C経由で行い、充電時間は約3.5～4時間だ。

《ヤマブキデザイン》

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