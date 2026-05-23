マグネット式でポン付け装着！『ジムニー/ジムニーシエラ』用ドアハンドルプロテクター「K-DHP03」発売

カー用品ブランドMAXWINから、スズキ『ジムニー』（JB64）/『ジムニーシエラ』（JB74）向けの強力マグネット式ドアハンドルプロテクター「K-DHP03」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み1980円前後。

【画像】『ジムニー/ジムニーシエラ』用ドアハンドルプロテクター「K-DHP03」

「K-DHP03」は、特殊工具や接着剤を使わずに取り付けられるポン付け仕様が特徴。本体に備わった強力マグネットで車体に固定される仕組みで、塗装面を傷める心配がない。貼付面にはやわらかい保護層によるコーティングが施されており、愛車の塗装を保護する設計となっている。

「形状記憶」機能も搭載されており、装着前にドライヤーや温水などでプロテクターやドアハンドルカップを加熱して、プロテクターが柔らかくなってから押し付けることで、プロテクターの形状をドアハンドルカップに合わせて立体的に変形させることが可能。形状記憶がプロテクターを元の形状に戻す性質を利用し、何度でも正確に再装着できる高い密着性が実現されている。

素材には耐摩耗性に優れたTPUが採用されており、軽量で長期間の使用にも対応。表面にはカーボン調デザインが施され、ジムニーのタフな外観にマッチするスタイリッシュな仕上がりとなっている。

製品仕様は、材質がTPUとマグネット、カラーはカーボン調の黒・白の2色展開。厚さ約1.1mm、製品サイズは142×53mm、重量は約300g。付属品は本体4枚と説明書1枚。