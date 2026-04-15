USB接続でDVD再生、トヨタ・レクサスのディスプレイオーディオPlus対応プレーヤー「DA-DVD03」発売

カー用品ブランドMAXWINから、USB接続車載DVDプレーヤー「DA-DVD03」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み1万3000円前後。

【画像】トヨタ・レクサスのディスプレイオーディオPlus対応プレーヤー「DA-DVD03」

「DA-DVD03」は純正ディスプレイオーディオのUSBポートに接続するだけでDVDを再生できる車載向けプレーヤーだ。対応車種は一部を除くトヨタ・レクサスのディスプレイオーディオPlus搭載車で、本体をUSBポートにつなぐだけで使えるため、複雑な設定は不要（※CD再生は非対応）。Wi-Fi環境がなくても利用できる点も特長だ。

本体サイズは155×162×37mmで、縦置き・横置きの両方に対応している。付属のUSB接続ケーブルは約55cmの長さがあり、設置場所を自由に選べる。車種によってはコンソールボックスの中に収納することも可能だ。

ディスクの出し入れには、スムーズに操作しやすいスロットイン方式を採用している。操作は画面タッチまたはステアリングスイッチで行える。また、エンジンを切っても再始動後に続きから再生できるレジューム機能も搭載しており、途中で視聴を中断しても再度最初から見直す手間がない。

別売の「カーAIボックス」［DA-MED02］に接続すれば、ディスプレーオーディオPlus以外のさまざまなディスプレイオーディオでもDVDを視聴できるようになる。

本体は車内の振動に強い車載専用設計となっており、動作温度範囲は-10～70°、保管温度範囲は-20～80°に対応する。対応コネクタはUSB Type-AおよびType-C。詳しい適合車種・ディスプレイオーディオの適合機種については、メーカーサイトで配布の適合表PDFを確認のこと。