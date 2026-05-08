『ジムニー シエラ』型 ウェットティッシュケース、タイヤが回転…FIELD STYLE TOKYO 2026に出展へ

フェイスは、スズキ公認のライセンス取得商品として開発した「ジムニー シエラ型 ウェットティッシュケース」を、5月9日（土）・10日（日）開催の「FIELD STYLE TOKYO 2026」に出展する。

【画像】ジムニー シエラ型 ウェットティッシュケース

ジムニー シエラ型 ウェットティッシュケース

同商品は、商品開発に1年以上を費やしたという。1/12スケールで、『ジムニー シエラ』のディテールを再現した仕上がりが特徴だ。ブレーキキャリパーまで忠実に作り込んだ細部をうたう。

タイヤは実際に回転し、手で押して走らせることも可能。インテリアとして飾るほか、ウェットティッシュケースとしての利用や、おしりふきの収納にも対応する。

ジムニー シエラ型 ウェットティッシュケース

サイズはおよそ長さ285mm×幅145mm×高さ135mm、重さはおよそ658g。素材はABS、PVC、GPPS、シリコンだ。

イベント会場は東京ビッグサイト（東京国際展示場）西3ホール、ブース321「CAMSHOP.JP」。開催時間は9:00～17:00。オンライン販売は公式サイトでも案内している。

なお使用上のご注意として、本製品はウェットティッシュ用ケースであり乗り物ではないこと、ミラーパーツは取り外しやすく固定されていないため注意が必要なことなどが記載されている。