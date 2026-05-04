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『ジムニー』シリーズ用「フルLEDテールランプ」が予約販売を開始、『ノマド』は左右リヤフォグ点灯も

インテックのジムニーシリーズ用「フルLEDテールランプ」
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自動車用品メーカー・コラントが展開するオンライン専売アフターパーツブランド「INTEC（インテック）」が、スズキ『ジムニー』『ジムニーシエラ』『ジムニーノマド』用「フルLEDテールランプ」の予約販売を開始した。

【画像】ジムニーシリーズ用「フルLEDテールランプ」

同製品はジムニー本来のタフなスタイルを残しつつ、都会的でワイルドな世界観が表現されたフルLEDテールランプ。ポジション、ブレーキ、ウインカー、バック、リヤフォグランプの全機能に高輝度LEDが採用されたオールLEDモデルとなっている。

LEDライトバーによるポジションランプ点灯が幻想的なリアビューを演出し、ブレーキやウインカーランプにはインナーレンズが採用されているため、消灯時もスタイリッシュな印象が保たれる。また、ポジションOFF時にブレーキと連動してポジション部も点灯する仕様となっており、後続車からの視認性が高められている。

点灯イメージ点灯イメージ

注目の機能として、ジムニーノマドに標準装備されているリヤフォグランプへの対応が挙げられる。純正テールランプでは右側のみの点灯だが、本製品では左右両側が点灯する仕様となっており、濃霧時などにおける後続車からの視認性が向上している。なお、リヤフォグランプ機能はジムニーノマドのみで使用可能で、使用時はブレーキランプの一部が非点灯となる。

ウインカーの点灯パターンは、テールランプ本体裏側の配線接続方法を変えるだけで「流れる（シーケンシャル）」と「流れない（通常点滅）」の2種類から選択できる。シーケンシャルウインカーも保安基準に適合している。また、ハイフラッシュ制御抵抗がテール本体に内蔵されており、ハイフラッシュ現象の心配がない。取り付けは純正カプラーを使用するカプラーオンタイプが採用されている。

カラーバリエーションは「レッドレンズ/ブラッククローム」「スモークレンズ/ブラッククローム」「スモークレンズ/グロスブラック/レッドバー」の3種類が用意されている。

消灯イメージ消灯イメージ

適合車種はスズキ・ジムニー（JB64W 2018年7月～）、ジムニーシエラ（JB74W 2018年7月～）、ジムニーノマド（JC74W 2018年7月～）。

Eマーク取得済みで保安基準適合製品となっており、1年保証が付帯する。インテック公式オンラインショップのほか、楽天市場、ヤフーショッピング、アマゾンの各インテック公式ショップでも予約受付中。税込み参考価格は4万9500円で、デリバリー開始は6月以降を予定。

《ヤマブキデザイン》

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