『ジムニーノマド』をスタイリッシュにリフトアップ、ブリッツの車高調キット「DAMPER ZZ-R」が適合

ブリッツの全長調整式車高調キット製品「DAMPER ZZ-R」のリフトアップモデルにスズキ『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）の適合が追加された。税込価格は22万5500円で、販売開始は5月26日より。

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DAMPER ZZ-Rは幅広い減衰力調整によりストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応できる単筒式（モノチューブ）構造採用の全長調整式＆32段減衰力調整車高調キット。一部車種向けにはアルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケットも採用し、高い強度と軽量化を両立している。今回適合追加の3車種用ではフロント/リアともに純正マウント使用となっている。また、専用のショートスタビリンクキットも付属。

ブリッツ DAMPER ZZ-Rリフトアップモデル ジムニーノマド装着例（基準車高：フロント 48mmアップ / リア 45mmアップ）

単筒式ならではのΦ44大径ピストンの採用により、減衰力の立ち遅れを抑制し、しなやかな走り心地と追従性を実現している。また、カートリッジ先出しのオーバーホールに対応し、従来にはないスムーズな仕組みで消耗品の交換が可能となっている。業界最長の3年6万km保証も安心できるポイント。

迫力のあるイメージに演出できる「DAMPER ZZ-R」リフトアップモデルでは、車高を上げても、より快適な乗り心地になるようセッティングを吟味。前後のスプリングレートやショック寸法などを調整し、リフトアップに対応する幅広い車高調整範囲を実現している。