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スズキ『ジムニー シエラ』『ジムニー ノマド』用、AWIN製GOZELパーツを全国のスズキ販売店で発売…7月24日より

「ジムニー ノマド」用AWIN製GOZELパーツ装着車
  • 「ジムニー ノマド」用AWIN製GOZELパーツ装着車
  • 「ジムニー シエラ」用AWIN製GOZELパーツ装着車
  • GOZELフロントバンパーアッパーガーニッシュ
  • GOZELフロントバンパーアンダーガーニッシュ
  • GOZELサイドアンダーガーニッシュ
  • GOZELリヤバンパーアンダーガーニッシュ
  • GOZELリヤバンパーアンダーガーニッシュ

スズキは、小型四輪駆動車『ジムニー シエラ』『ジムニー ノマド』向けのAWIN製「GOZELパーツ」を、スズキ推奨用品（スズキセレクトプラス用品）として全国のスズキ販売店で7月24日に発売する。

【画像全7枚】

「ジムニー シエラ」用AWIN製GOZELパーツ装着車「ジムニー シエラ」用AWIN製GOZELパーツ装着車

今回販売するパーツは5種類で構成される。

・GOZELフロントバンパーアッパーガーニッシュ

・GOZELフロントバンパーアンダーガーニッシュ

・GOZELサイドアンダーガーニッシュ

・GOZELリヤバンパーアンダーガーニッシュ

・GOZELスペアタイヤカバー

これらのパーツはスズキ純正用品と組み合わせることで、ジムニー シエラ、ジムニー ノマドの本来の力強さをさらに際立たせた、個性的なアウトドアスタイルを表現できるとしている。

今回の市販仕様は、2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」などに参考出品し好評を得た「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」に装着されていたボディキットの一部を採用している。

GOZELパーツは新規購入者だけでなく、すでにジムニー シエラ、ジムニー ノマドに乗っているユーザーも利用できる。なお、取付工賃は別途必要となる。

AWINはスズキの純正アクセサリーを製造するパートナー企業の関連会社で、アフターマーケット向けエアロパーツのスタイリングデザインから開発・製造まで一貫して手がけるメーカーだ。GOZELはエーウィンが取り扱うアウトドアブランドである。

スズキは今後も、車両と純正用品・推奨用品を組み合わせた多彩なスタイル提案を通じて、ユーザーのカーライフに寄り添う価値を提供していくとしている。

《森脇稔》

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