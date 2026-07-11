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電動ラチェットレンチ＆ドライバー兼用コードレス工具、ヤクーダ「電動ラチェットレンチ」発売

Yacooda 電動ラチェットレンチ
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日本市場向け電動工具ブランド・Yacooda（ヤクーダ）から、電動ラチェットレンチと電動ドライバーの機能を1台に集約した2WAYコードレス電動工具「Yacooda 電動ラチェットレンチ」が新発売。

【画像】Yacooda 電動ラチェットレンチ

同製品は、ボルト・ナットの締付け作業からネジ締め作業まで、用途に応じて素早く切り替えられる設計となっている。家具の組み立て、DIY、車やバイクのメンテナンスなど、家庭でのDIYから本格的な作業まで幅広いシーンへの対応が想定されている。

電動トルクは最大3Nm、回転数は320RPMに対応。固く締まったボルトやネジの取り外しから日常的な締付け作業まで幅広く活用できる。手動操作時には最大60Nmのトルクにも対応しており、電動・手動を使い分けながら多様な作業シーンで使用可能だ。

Yacooda 電動ラチェットレンチYacooda 電動ラチェットレンチ

2WAY設計により、3/8インチ（9.5mm）ソケットを装着すればボルトやナットの締付け・取り外しに対応する電動ラチェットとして、1/4インチ（6.35mm）ビットを装着すれば家具組み立てやネジ締めに対応する電動ドライバーとして使用できる。複数の工具を持ち替える手間が省かれ、作業効率の向上が期待される。

ワンタッチで正転・逆転を切り替えられる操作性も採用されており、DIY初心者から工具を使い慣れたユーザーまで幅広く対応する。先端部分にはLEDライトが搭載され、手元が見えにくい場所での作業でもボルトやネジの位置を確認しながら作業できる。約10秒間の残照機能により、作業後も周囲の確認がしやすい設計となっている。

Yacooda 電動ラチェットレンチYacooda 電動ラチェットレンチ

バッテリーは1800mAhの大容量タイプが搭載されており、LED残量表示によって使用状況をリアルタイムで把握できる。作業中の突然の電池切れを防ぐ仕様となっている。

グリップのカラーにより、レッド・グリーン・グレーの3色展開。購入はアマゾンの同社公式オンラインショップから。ソケット&ビット31個付セット・収納ケース付きの税込み通常価格は2万3000円より。

《ヤマブキデザイン》

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