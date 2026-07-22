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万が一のバッテリー上がりに必携！ 軽から大型ディーゼルまで対応、「ジャンプスターター」2機種が発売

KD-282 ジャンプスターター 8000mAh
  • KD-282 ジャンプスターター 8000mAh
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  • KD-283 ジャンプスターター 12000mAh
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カシムラが、クルマのバッテリー上がりに対応するジャンプスターターの新モデル2機種、『KD-282』（8000mAh）と『KD-283』（12000mAh）の販売7月21日より開始した。想定売価はKD-282が1万4180円、KD-283が1万6580円（いずれも税込）。

【画像】カシムラの「ジャンプスターター」新モデル2機種

両製品は、2025年10月発売の既存モデル『KD-281』（6400mAh、想定売価1万2680円・税込）と合わせ、軽・コンパクトカーから大型ディーゼル車まで対応する3ラインナップを形成する。

KD-282の対応車種の目安はDC12Vのガソリン車5.0リットル以下・ディーゼル車3.0リットル以下で、ジャンプスターター出力は400A～800A。本体サイズは170W×87H×37Dmm、重量は400g。KD-283はガソリン車7.0リットル以下・ディーゼル車6.0リットル以下に対応し、出力は600A～1200A。本体サイズは177W×90H×39Dmm、重量は450g。いずれもリチウムイオンバッテリーを採用し、充電可能回数は約300回、使用温度範囲は-10度～40度。

KD-282を実際に使用している様子KD-282を実際に使用している様子

付属のジャンプスタートケーブルには逆接続保護やショート保護など複数の保護回路が内蔵されており、異常を検知するとLED点灯やブザー音で警告する仕組みが備わっている。車のメンテナンスに不慣れなユーザーでも安全に使用できる設計だ。

また、定格2.4A出力のUSB-Aポートが搭載されており、スマートフォンなどのデジタル機器をモバイルバッテリーとして充電することも可能。ホワイトLEDも内蔵されており、ストロボやSOS点滅への切り替えにも対応する。本体と付属品をまとめて収納できるソフトケースが付属する。

KD-283 ジャンプスターター 12000mAhKD-283 ジャンプスターター 12000mAh
《ヤマブキデザイン》

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